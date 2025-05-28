ABD Orta Doğu Temsilcisi: Gazze'de Geçici Ateşkes İçin Umutlu

ABD Orta Doğu Temsilcisi: Gazze'de Geçici Ateşkes İçin Umutlu
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ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında sağlanacak potansiyel bir ateşkes anlaşması hakkında umut verici açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalar konusunda geçici ateşkese varılması konusunda son derece umutlu olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin açıklamada bulundu. Witkoff, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde potansiyel bir ateşkes anlaşmasının temelini oluşturabilecek yazılı mutabakatın en erken çarşamba günü son haline getirileceğini belirterek, "Yeni bir mutabakat metni yayınlamanın eşiğindeyiz. Umuyoruz ki bugün içinde resmi olarak iletilir. Başkan metni inceleyecek. Geçici ateşkes, nihai çözüm ve çatışmanın barışçıl yollarla sonlanmasına dair uzun vadeli bir mutabakata varılması konusunda son derece umutluyum" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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