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ABD, Orta Doğu'daki İran destekli gruplara daha fazla saldırı planlıyor

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Orta Doğu'daki İran destekli gruplara daha fazla saldırı planladığını belirterek, "Güçlerimiz saldırıya uğradığında, insanlarımız öldürüldüğünde ABD'nin karşılık vereceğine dair net bir mesaj göndermeye devam etmek için ek saldırılar ve ek eylemler gerçekleştirme niyetindeyiz" dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Orta Doğu'daki İran destekli gruplara daha fazla saldırı planladığını belirterek, "Güçlerimiz saldırıya uğradığında, insanlarımız öldürüldüğünde ABD'nin karşılık vereceğine dair net bir mesaj göndermeye devam etmek için ek saldırılar ve ek eylemler gerçekleştirme niyetindeyiz" dedi.

ABD ve İngiltere'nin gece saatlerinde Yemen'deki İran destekli Husiler'e yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, açıklamalarda bulundu. Sullivan, ABD'nin Orta Doğu'daki İran destekli gruplara daha fazla saldırı planladığını belirterek, "Güçlerimiz saldırıya uğradığında, insanlarımız öldürüldüğünde ABD'nin karşılık vereceğine dair net bir mesaj göndermeye devam etmek için ek saldırılar ve ek eylemler gerçekleştirme niyetindeyiz" dedi.

Son saldırının ABD'nin tepkisinin sonu değil başlangıcı olduğunu ifade eden Sullivan, "Bazıları görülen, bazıları belki de görülmeyen daha fazla adım olacak. Bunu ucu açık bir askeri eylem olarak tanımlamıyorum" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Yemen'de 13 bölgede 36 noktaya saldırı düzenlendiği aktarılmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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