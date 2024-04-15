ABD Orta Doğu'da Müdahaleci Rol Oynuyor

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, ABD'nin Orta Doğu'da müdahaleci rol oynadığını söyledi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sürdüğünü hatırlattı.

İsrail'in, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da füze saldırısı düzenlediğini belirten Bekin, bu saldırıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dikkatleri farklı noktalara çektiğini vurguladı.

Doğan Bekin, İran'ın ise İsrail'e yönelik insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle saldırı düzenlediğini anımsattı. Yaşananların ardından Müslüman ülkelerin sessizliği seçtiğini dile getiren Bekin, şöyle devam etti:

"İran'ın da içinde yer aldığı D-8 teşkilatının daha aktif hale getirilmesi artık kaçınılmazdır. D-8 ülkeleri başta olmak üzere Müslüman ülkelerin ABD ve İsrail üzerinde baskı oluşturarak Gazze'de İsrail'in saldırgan politikalarına bir an önce son vermesi, Gazze'den kayıtsız ve şartsız olarak kuvvetlerini geri çekmesi konusunda somut adımlar atmaları kaçınılmazdır. Bugün ABD, Orta Doğu'da müdahaleci rol oynamaktadır."