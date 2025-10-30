Haberler

ABD Ordusu Pasifik'te Uyuşturucu Kaçakçılarına Saldırdı: 4 Ölü

Güncelleme:
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pasifik Okyanusunda düzenlenen bir operasyonda 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırının, uluslararası sularda uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştiği belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Pege Hegseth, ABD ordusunun Pasifik Okyanusunda uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle bir tekneye düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırılar sürüyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapılan bir tekneye ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla saldırı düzenlendiğini duyurdu. Hegseth ABD istihbaratının, teknenin bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı güzergahında seyrettiğini ve teknede uyuşturucu taşındığını bildiğini vurguladı. Hegseth, uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıda teknedeki 4 kişinin öldürüldüğünü belirtti. Hegseth, "Batı Yarımküre artık Amerikalıları zehirlemek için kıyılarımıza uyuşturucu getiren narko-teröristler için güvenli bir liman değil. ABD Savunma Bakanlığı, faaliyet gösterdikleri her yerde onları avlamaya ve ortadan kaldırmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. Hegseth teknenin vurulduğu anın görüntüsünü de paylaştı.

ABD ordusunun son 2 ayda Karayip Denizi ve Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle teknelere düzenlediği saldırılarda en az 60 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, ABD ile Kolombiya ve Venezuela hükümetleri arasındaki gerginliğin artmasına yol açtı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
