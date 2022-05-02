ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği'nin mayıs sonuna kadar yeniden Kiev'e taşınması bekleniyor

ABD'nin Ukrayna Maslahatgüzarı Kristina Kvien, ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği'nin koşulların izin vermesi halinde mayıs sonuna kadar yeniden Kiev'e taşınması beklediklerini açıkladı.

ABD, Ukrayna Büyükelçiliğini Rusya'nın saldırıları öncesi Ukrayna'nın başkenti Kiev'den Polonya sınırında bulunan Lviv kentine taşımıştı. ABD'nin Ukrayna Maslahatgüzarı Kristina Kvien Lviv'de düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği'nin koşulların izin vermesi halinde mayıs sonuna kadar yeniden Kiev'e taşınması beklediklerini ifade etti. Kvien, "Koşulların ay sonuna kadar Kiev'e geri dönmemize izin vereceğini umuyoruz" ifadelerini kullanarak, "Güvenlik uzmanlarını dinliyoruz ve bize geri dönebileceğimizi söylediklerinde geri döneceğiz" dedi.

"Hepimiz aynı anda geri dönmeyeceğiz"

Kvien ABD basınına verdiği demeçte ise, tüm büyükelçilik personelinin aynı anda geri dönmeyeceğini belirterek, "Normalde Kiev'de çok büyük bir büyükelçiliğimiz var. Açıkçası, hepimiz aynı anda geri dönmeyeceğiz. Bu nedenle, ilk grupta bulunan herkes geri dönmek için çok hevesli" dedi.

ABD, 14 Şubat'ta Kiev'deki ABD Büyükelçiliğini kapatmaya karar vermiş, ülkede kalan az sayıdaki diplomatik personelini, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sadece 10 gün önce geçici olarak Lviv'e taşımıştı.

ABD 3 yıl sonra Ukrayna'ya büyükelçi atayacağını duyurmuştu

Beyaz Saray tarafından 25 Nisan'da yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli diplomat Bridget Brink'in ABD'nin yeni Ukrayna büyükelçisi olarak atanması için aday gösterdiği duyurulmuş, şu anda ABD'nin Slovakya Büyükelçisi olan Brink'in 25 yıllık kariyeri boyunca daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Ofisi'nde kıdemli danışman olarak görev yaptığı, Doğu Avrupa ve Kafkasya konularından sorumlu olduğu belirtilmişti.

Rusça, Slovakça, Sırpça, Gürcüce ve Fransızca dillerini bilen Blink'in büyükelçilik görevinin ABD Senatosu tarafından onaylanması gerekiyor. ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Ukrayna'nın eski Büyükelçisi Marie Yovanovitch'i Mayıs 2019'da ülkeye geri çağırmasından bu yana Ukrayna'da 3 yıldır ABD Büyükelçisi bulunmuyor. - LVİV

İhlas Haber Ajansı / Politika