ABD'nin Tennessee eyaletinde ihraç edilen Demokrat üyeler görevlerine dönüyor

ABD'nin Tennessee eyaletinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı sonrası düzenlenen protestolara destek verdikleri için eyalet meclisinden ihraç edilen 2 Demokrat üyenin görevlerine döneceği bildirildi.

Tennessee Eyalet Sekreterliği, meclis üyelerinden boşalan koltuklar için gidilen "özel seçimlerde" resmi olmayan sonuçlara göre, Justin Pearson ve Justin Jones'in ikinci kez ipi göğüslediğini açıkladı.

Demokratların güçlü olduğu bölgelerde yapılan seçimlerde Jones, Nashville'deki seçimde Cumhuriyetçi rakibi Laura Nelson'ı, Pearson ise Memphis'te bağımsız aday Jeff Johnston'u geride bırakarak tekrar eyalet meclisindeki sandalyelerin sahibi oldular.

Demokratların meclis üyelerinin ihraçları büyük yankı uyandırmış, Jones ve Pearson, düzenledikleri seçim kampanyalarına toplamda 2 milyon dolar bağış toplamıştı.

Tennessee'deki saldırı ve yaşananlar

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentindeki "The Covenant" adlı özel Hristiyan okulunda 27 Mart'ta düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine protestolar gerçekleştirilmişti.

Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Cameron Sexton, okul saldırısıyla ilgili 3 Nisan'da yapılan protestoda öğrencilere destek veren 3 üyenin ihraç edilebileceğini söylemişti.

Tennessee Eyalet Meclisi'ndeki uzun tartışmaların ardından yapılan oylamada, Demokrat üyelerden Pearson ve Jones ihraç edilirken Cumhuriyetçiler yeterli sayıya ulaşamadıkları için diğer Demokrat üye Gloria Johnson sandalyesinde kalmıştı.

Söz konusu protestoya katıldıkları için 3 Demokrat Meclis üyesinin ihraç edilmek istenmesi üzerine Tennessee Demokrat Parti yönetimi, seçmenleri, temsilcilerine sahip çıkmaya çağırmıştı.