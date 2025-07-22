ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın ABD aracılığında yapılması beklenen İsrail-Suriye görüşmelerine başkanlık edeceği...

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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın ABD aracılığında yapılması beklenen İsrail-Suriye görüşmelerine başkanlık edeceği iddia edildi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın ABD aracılığında yapılması beklenen İsrail-Suriye görüşmelerine başkanlık edeceği iddia edildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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