ABD'nin Suriye ile İlişkilerini Normalleştirme İradesi Memnuniyetle Karşılandı

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD'nin Suriye Hükümeti ile ilişkilerini normalleştirme çabasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi ve Türkiye'nin Suriye'nin yeniden imarına katkı sağlayacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "ABD Yönetiminin, Suriye Hükümeti ile ilişkilerini normalleştirme yolundaki güçlü iradesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların bir bölümünün kaldırılması hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Yönetiminin, Suriye Hükümeti ile ilişkilerini normalleştirme yolundaki güçlü iradesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu çerçevede, Suriye'ye yönelik yaptırımların önemli bir bölümünün daha kaldırılmış olması olumlu bir gelişmedir. Türkiye, Suriye'nin yeniden imarına gerek kamu gerek özel sektör aracılığıyla katkıda bulunmaya bölgesel ve uluslararası paydaşlarla birlikte devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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