ABD'nin Kuzey Kore İnsan Hakları Özel Temsilcisi Julie Turner, Kuzey Kore'nin insan hakları ihlallerinin sorumlularından hesap sorulmasında Güney Kore Birleşme Bakanlığı ile işbirliği yapmak istediğini söyledi. Turner, Güney Kore'de Birleşme Bakanı Kim Yung-ho ile görüştü ve Kuzey Kore'nin insan hakları ihlallerinin dünyanın en kötüleri arasında olduğunu belirtti.

ABD'nin Kuzey Kore İnsan Hakları Özel Temsilcisi Güney Kore ile İşbirliği Yapmak İstiyor

ABD'nin Kuzey Kore İnsan Hakları Özel Temsilcisi Julie Turner, Kuzey Kore'nin insan hakları ihlallerinin sorumlularından "hesap sorulmasında" Güney Kore Birleşme Bakanlığı ile işbirliği yapmak istediğini söyledi.

Yonhap'ın haberine göre Turner, 3 günlük ziyareti kapsamında bulunduğu Güney Kore'de, Birleşme Bakanı Kim Yung-ho ile görüştü.

Turner, Bakan Kim ile yaptığı görüşmede, Kuzey Kore'nin insan hakları ihlalleri konusunda dünyanın "en kötüleri" arasında olduğunu belirterek, "Özellikle Kuzey'in insan hakları ihlallerinde sorumlulardan hesap sorulmasında Bakanlığınızla çalışmayı umuyorum." dedi.

Özel temsilci Turner'in ziyareti, Çin'in Kuzey Kore'den kaçan yüzlerce kişiyi ülkelerine iade ettiği haberleriyle aynı döneme denk gelirken, Bakan Kim ise Kuzey'den kaçanların zorla geri gönderilmelerine karşı çıktıklarını dile getirdi.

Kim, konuya dair endişelerini ifade ederek, uluslararası çevrelere "köklü çözüm" bulma çağrısı yaptı.