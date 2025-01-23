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ABD'nin İsrail'e Desteği Öncelik

ABD'nin İsrail'e Desteği Öncelik
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin İsrail'e olan kararlı desteğini sürdürmesinin Başkan Trump için önemli bir öncelik olduğunu ifade etti. Rubio, Netanyahu'yu Hamas ve Hizbullah'a karşı elde edilen başarılardan dolayı tebrik etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin İsrail'e olan kararlı desteğini sürdürmesinin Başkan Donald Trump için en önemli öncelik olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede ABD'nin İsrail'e olan kararlı desteğini sürdürmesinin Başkan Donald Trump için en önemli öncelik olduğunu vurgulayan Rubio, Netanyahu'yu İsrail'in Hamas ve Hizbullah'a karşı elde ettiği başarılardan dolayı tebrik etti. Gazze'de tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılması için yorulmadan çalışma sözü veren Rubio, İran'ın oluşturduğu tehditleri ele almayı ve barış fırsatlarını değerlendirmeyi dört gözle beklediğini ifade etti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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