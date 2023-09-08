ABD'nin Georgia Eyaleti Jürisi, Trump'ın seçimlere müdahale davası hakkında suçlama önerisinde bulundu

ABD'nin Georgia Eyaleti Jürisi, Eski Başkan Donald Trump'ın Georgia'daki 2020 seçimlerine müdahale davası hakkında yayınladığı raporda 3 senatörün de aralarında olduğu 21 kişiye daha suçlama yapılmasını önerdi.

ABD'nin Georgia Eyaleti Jürisi, Eski Başkan Donald Trump'ın Georgia'daki 2020 seçimlerine müdahale davası hakkında yayınladığı raporda 3 senatörün de aralarında olduğu 21 kişiye daha suçlama yapılmasını önerdi.

ABD'nin Georgia Eyaleti Jürisi bugün, Eski Başkan Donald Trump ve 18 kişi hakkında nihai raporu yayınladı. Raporda, Georgia'daki 2020 seçim sonuçlarına müdahale suçlamasıyla açılan davada, aralarında Trump ve avukatlarının bulunduğu 18 kişiye ek olarak 3 kişinin daha suçlanması önerisinde bulunuldu.

Önerilenler arasında halen görevde olan cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile eski cumhuriyetçi Senatörler Kelly Loeffler ve David Perdue yer alıyor. Raporda Graham, Loeffler ve Perdue'ye yönelik suçlamalar, daha geniş çaplı şantaj komplosunun ve "2020 başkanlık seçimini bozmaya yönelik ulusal çabanın" bir parçası olarak değerlendirildi.

Georgia Eyaleti Jürisi ayrıca eski Senatör David Perdue'ye yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle de ek bir suçlamanın yapılmasını önerdi.

Trump'tan tepki gecikmedi

Trump, raporun yayınlanmasının ardından sert eleştirilerde bulundu. Raporun sıfır güvenilirlikte olduğunu belirten ve suçlamalara siyasi cadı avı benzetmesi yapan Trump, "Aslında o sırada nefes alan herkese dava açmak istediler" dedi.

Eski Başkan Donald Trump'ın bu yıl içinde dördüncü kez suç duyurusuyla karşı karşıya kalmasına neden olan bu davada, sanıkların dinlenmesi amacıyla önümüzdeki Ekim ayında bir duruşmanın gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, önümüzdeki seçimlerde yeniden aday olmak isteyen eski Başkan Donald Trump, hakkındaki tüm suçlamalara rağmen cumhuriyetçi adaylar arasında başkanlık için en popüler aday olarak görülüyor.

Trump dün yaptığı açıklamada, Georgia eyaletinde görülen bu davayı federal bir mahkemeye taşımaya çalışacağını bildirmişti. - WASHINGTON