ABD'nin eski Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, göreve geri dönebileceğini ima etti

ABD'nin eski Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Cumhuriyetçi Parti'nin yeni bir adaya karar verememesi durumunda göreve geri dönebileceğini ima etti. McCarthy, ABD'li sunucu Hugh Hewitt'in radyo programında soruları yanıtladı.

NEW ABD'nin eski Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Cumhuriyetçi Parti'nin yeni bir adaya karar verememesi durumunda göreve geri dönebileceğini ima etti.

McCarthy, ABD'li sunucu Hugh Hewitt'in radyo programında soruları yanıtladı.

California Temsilcisi McCharty, Cumhuriyetçilerin yeni bir isim konusunda çıkmaza girmeleri durumunda göreve dönüp dönmeme kararıyla ilgili soruya "Konferansın (Cumhuriyetçilerin) bu kararı vermesi gerekiyor. Halen üyeyim. Mücadeleye ve harekete geçmeye devam edeceğim." yanıtını verdi.

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı bu sözleriyle, Cumhuriyetçi Parti üyelerine, bu olasılığa açık olduğu mesajını gönderdi.

"Güçlü olmamız gerektiğini, birlik olmamız gerektiğini düşünüyorum." diyen McCharty, kendisine karşı olan Cumhuriyetçi üyelerin ise bu konuda aynı fikirde olmadığını ifade etti.

McCharty ayrıca, İsrail-Filistin'de yaşanan gelişmelere atıfta bulunarak, böyle bir dönemde geçici bütçenin onaylanmış olmasının, ABD'nin bölgede daha etkin olmasına yardımcı olacağını aktardı.

McCarthy'nin koltuğundan edilmesi

???????Kevin McCarthy, Cumhuriyetçiler arasındaki desteğinin azalmasının ardından 3 Ekim'de Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada görevinden düşürülerek, "ABD tarihinde kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğundan edilen ilk meclis başkanı" olmuştu.

Bazı Cumhuriyetçi üyeler, McCarthy'nin, bütçe görüşmeleri kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ve Demokratlarla Ukrayna'ya yardımlar konusunda gizli bir anlaşma yaptığını iddia etmişti.

Yeni başkan seçilene kadar Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevini Cumhuriyetçi Temsilci Patrick McHenry devralmıştı.