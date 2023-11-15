ABD'nin Çin Politikasını Baştan Yazma Zamanı Geldi

ABD merkezli dijital medya internet sitesi The Hill'de yayımlanan bir köşe yazısında, Gazze'deki son savaşın ABD'lilere Çin'in ABD ya da dünya barışı için bir tehdit olmadığını hatırlattığı ve Washington ve Beijing'in ortak küresel sorunların çözümünde birlikte çalışması için bir fırsat sunduğu belirtildi.

ABD merkezli dijital medya internet sitesi The Hill'de yayımlanan bir köşe yazısında, " Gazze'deki son savaş ABD'lilere Çin'in ABD ya da dünya barışı için bir tehdit olmadığını hatırlatmakla kalmayıp, Washington ve Beijing'in Ortadoğu'daki çatışma dahil olmak üzere ortak küresel sorunların çözümünde birlikte çalışması için bir fırsat da sunuyor. ABD'nin Çin politikasını baştan yazmasının zamanı geldi" ifadeleri yer aldı.