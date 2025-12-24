ABD'den Çin çiplerine 2027'den itibaren gümrük vergisi uygulanması kararı

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Çin'den ithal edilecek yarı iletkenlere 23 Haziran 2027'den itibaren gümrük vergisi uygulanacağı bildirirken, Çin Dışişleri Bakanlığı ise ABD'yi bu karardan dönmeye çağırarak, "ABD yanlış yolda ilerlemeye devam ederse, Çin meşru hak ve çıkarlarını savunmak için gerekli önlemleri alacaktır" açıklamasında bulundu.

ABD'den gümrük vergisi alanında Çin'i kızdıran bir adım geldi. ABD Ticaret Temsilciliği'nden (USTR) yapılan "Çin'in Yarı İletken Sektöründe Hakimiyet Kurmaya Yönelik Eylemleri, Politikaları ve Uygulamaları" başlıklı açıklamada, Çin'in çip endüstrisinde hakimiyet kurmayı hedeflediği savunularak, "Çin'in yarı iletken endüstrisini tekel altına alma hedefi mantıksızdır, ABD ticaretini zorlaştırmakta veya kısıtlamaktadır ve bu nedenle dava konusu edilebilir" ifadelerine yer verildi.

Buna rağmen, Çin'den gelen yarı iletkenlere başlangıçta yüzde 0 gümrük vergisi uygulanmasının uygun olacağı aktarılan açıklamada, "Bu oranın 23 Haziran 2027'de en az 30 gün önceden açıklanacak bir orana çıkarılmasına karar verilmiştir" denildi. ABD basını, Washington yönetiminin Çin'den gelen çiplere yönelik yeni gümrük vergilerini yaklaşık 18 ay sonra uygulama kararını, Pekin ile yaşanan ticari gerilimi azaltma yönünde bir adım olarak değerlendirdi.

Pekin'den tepki gecikmedi: "Şiddetle karşıyız"

ABD'nin Çin'in yarı iletken sektörünü hedef alan planına Pekin yönetiminden tepki gecikmedi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pekin'in ABD'nin söz konusu uygulamasına "şiddetle karşı olduğu" vurgulanarak, "ABD'nin bu uygulaması, küresel sanayi ve tedarik zincirlerini istikrarsızlaştırmakta, diğer ülkelerin yarı iletken endüstrisini kısıtlamakta ve hiç kimsenin çıkarlarına hizmet etmemektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Çin, ABD'yi yanlışını düzeltmeye çağırdı

ABD'ye iki ülke arasındaki gerilimi artırmama uyarısı yapılarak, "ABD'yi yanlışlarını düzeltmeye, Çin ve ABD devlet başkanları arasında varılan önemli ortak mutabakatlara uygun hareket etmeye, eşitlik, saygı ve karşılıklı fayda ilkelerini savunmaya, diyalog yoluyla karşılıklı endişeleri gidermeye, farklılıkları uygun şekilde yönetmeye ve Çin-ABD ilişkilerini istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir bir yolda tutmaya çağırıyoruz" denildi. ABD'ye bu yanlış karardan dönme çağrısında bulunulan açıklamada, "ABD yanlış yolda ilerlemeye devam ederse, Çin meşru hak ve çıkarlarını savunmak için gerekli önlemleri alacaktır" ifadelerine yer verildi. - WASHINGTON