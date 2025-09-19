ABD'nin BMGK Karar Tasarısını Veto Etmesine Tepkiler Yağıyor

ABD'nin Gazze Şeridi'nde derhal, şartsız ve kalıcı ateşkes sağlanmasını öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto etmesine birçok ülke tepki gösterdi.

ABD'nin Gazze Şeridi'nde derhal, şartsız ve kalıcı ateşkes sağlanmasını öngören BMGK karar tasarısını veto etmesi birçok ülkenin tepkisini çekti. Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur oylamanın ardından yaptığı açıklamada, tasarının veto edilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Güvenlik Konseyi'nin bu oturumunu izleyen ve bölgeye bir miktar yardımın ulaştırılmasını ve bu kabusun sona erdirilmesini uman Filistin halkının öfkesini, hayal kırıklığını ve üzüntüsünü tahmin edebiliyorum" ifadelerini kullandı.

"14 üye vicdanlarıyla kamuoyunun namına hareket etti"

Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama ise tasarının ABD tarafından veto edilmesi nedeniyle Filistinlilerden özür dilemek istediğini belirterek, "Affedin bizi Filistinli kardeşlerimiz" dedi. Buna rağmen lehte oy kullanan ülkelerin olduğunu hatırlatan Bendjama, "Güvenlik Konseyi'nin 14 cesur üyesi sesini yükseltti. Vicdanlarıyla uluslararası kamuoyunun namına hareket ettiler" dedi.

"Net bir mesaj"

Danimarka'nın BM Daimi Temsilcisi Christina Markus Lassen de, ABD'nin vetosuna rağmen konseyin diğer üyelerinin Gazze'deki krizi sona erdirme kararlılığını gösterdiğini vurgulayarak, "Bu karar tasarısı bugün konseyin 10 bininci toplantısında kabul edilmemiş olsa da, konseyin 14 üyesi net bir mesaj gönderdi" değerlendirmesini yaptı.Derhal kalıcı bir ateşkes, tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardım kısıtlamalarının kaldırılmasını istediklerini hatırlatan Lassen, "Kaç konsey toplantısı gerekirse gereksin, bunun için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Karanlık bir an"

Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed ise, ABD'nin vetosunu "karanlık bir an" olarak niteleyerek, "Dünya yaşananları izliyor. Çocukların çığlıkları yüreklerimizi delmeli" tepkisini gösterdi.

Filistin yönetimi ABD'yi tutumunu gözden geçirmeye çağırdı

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne de yaptığı açıklamada ABD'nin veto kararından derin üzüntü duyduğunu vurguladı. 14 ülkenin tasarıya destek vererek ateşkes ve savunmasız Filistin halkına karşı işlenen soykırım suçlarının sona ermesini talep ettiğini hatırlatan Rudeyne, "ABD veto hakkını kullanarak bu kararı engellemeyi seçti" değerlendirmesinde bulundu. ABD'nin karar tasarısını veto etmesinin İsrail'i uluslararası hukuku hiçe sayarak suçlarını sürdürmeye teşvik ettiğini ifade eden Rudeyne, Washington yönetimini uluslararası hukuku korumak adına tutumunu gözden geçirmeye çağırdı.

ABD'nin vetosuna Hamastan da tepki geldi: "Soykırım suçuna açık bir ortaklık"

ABD'nin Gazze Şeridi'nde derhal, şartsız ve kalıcı ateşkes sağlanmasını öngören BMGK karar tasarısını veto etmesine bir tepki de Hamas'tan geldi. Hamas'tan yapılan açıklamada, ABD'nin vetosunun "Filistin halkına karşı işlenen soykırım suçuna açık bir ortaklık" olduğu ve "İsrail'in katliam ve açlığa mahkum etme suçları ile vahşi saldırılarını sürdürmesine yeşil ışık yaktığı ifade edildi. Buna rağmen Hamas'ın söz konusu karar tasarısının konseye sunulmasından memnuniyet duyduğu belirtilerek, tüm ülkelere İsrail hükümetine saldırılarını durdurması için baskı yapma çağrısında bulunuldu.

ABD veto eden tek ülke olmuştu

BMGK, Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin görüşmek için bir araya gelmiş, derhal şartsız ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması ile Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasını öngören karar tasarısı konsey üyelerinin oylamasına sunulmuştu. 15 üye ülkeden 14'ü tasarının lehine oy kullanırken, ABD karar tasarısını veto eden tek ülke olmuştu. - NEW YORK