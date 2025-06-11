ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Tahliye Edildi
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin tahliyesinin Dışişleri Bakanlığı'nın personel durumunu gözden geçirmesi sonucu alındığını açıkladı.
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin tahliyesini doğrulayarak, "Dışişleri Bakanlığı yurtdışındaki ABD personelinin durumunu düzenli olarak gözden geçirmektedir ve bu karar yakın zamanda yapılan bir inceleme sonucunda alındı" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika