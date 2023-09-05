ABD'nin Alabama eyaletinde siyahi nüfusun seyrekleştirilerek oluşturulan seçim bölgeleri haritası reddedildi

ABD'nin Alabama eyaleti Yüksek Mahkemesi, Cumhuriyetçi temsilciler tarafından eyalette siyahi nüfusun seyrekleştirilerek oluşturulan seçim bölgeleri haritasını reddetti. Mahkeme, eyalet milletvekillerini Seçmen Hakları Yasası'na uymamakla eleştirdi ve yeni bir seçim bölgesi oluşturulması gerektiğini belirtti. Eyaletin seçim haritasının, özel bir uzman gözetiminde yeniden çizilmesine hükmetti.

ABD'nin Alabama eyaleti Yüksek Mahkemesi, Cumhuriyetçi temsilciler tarafından eyalette siyahi nüfusun seyrekleştirilerek oluşturulan seçim bölgeleri haritasını reddetti.

Üç federal hakimden oluşan mahkeme, açıkladığı 217 sayfalık kararda, eyalet milletvekillerini Seçmen Hakları Yasası'na uymamakla eleştirdi.

Kararda, eyalette siyahi azınlığın adil bir şekilde temsil edilmesi için yeni bir seçim bölgesi oluşturulması gerektiği belirtilerek eyalet milletvekillerinin bu konuda haziranda alınan mahkeme kararının gerekliliklerini yerine getirmediklerine dikkat çekildi.

Mahkeme, eyalet meclisinin bu aşamada siyahi seçmenlerin aday seçebileceği ikinci bir bölge oluşturmasına inanmak için bir neden kalmadığını ileri sürerek eyaletin seçim haritasının, özel bir uzman gözetiminde yeniden çizilmesine hükmetti.

Alabama'daki seçim bölgesi tartışması bu yıl ABD Yüksek Mahkemesine de taşınmış, mahkeme haziranda 4'e karşı 5 oy ile eyaletin çizdiği seçim bölgesi haritasını haksız bulmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Mahkemenin Alabama eyaletindeki seçim bölgelerinin siyahi azınlıkların yaşadığı alanlar dikkate alınarak yeniden belirlenmesine ilişkin kararını memnuniyetle karşılamıştı.

Alabama'da seçim haritası tartışmaları

Alabama eyaletinin 7 seçim bölgesinden 6'sı, Cumhuriyetçiler tarafından temsil ediliyor.

Seçim haritasının yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünenler, eyaletin yüzde 27'sini oluşturmalarına rağmen siyahilerin sadece bir bölgede çoğunluk oluşturacak şekilde 7'nci bölgeye "sıkıştırıldığını" savunuyor.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu eyalet meclisi tarafından oluşturulan mevcut haritada 7'nci bölgenin dışında kalan siyahi nüfusun, birinci, ikinci ve üçüncü seçim bölgelerinde azınlıkta kalacak şekilde ayrıldığı görülüyor.

Siyahilerin nüfusu dikkate alınarak oluşturulacak yeni seçim bölgesi haritasının 2024 Başkanlık seçimlerinde Demokratlara avantaj sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Alabama'daki seçim bölgesi haritası kararının, ayrıca, benzeri tartışmalar yaşayan Güney Carolina, Teksas ve Florida gibi Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu eyaletleri de etkileyebileceği ifade ediliyor.