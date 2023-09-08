ABD-Meksika sınırındaki yüzer bariyerlerin kaldırılması kararı ertelendi

NEW ABD ile Meksika sınırında bulunan Rio Grande Nehri'ne göçmenlerin geçişini engellemek için yerleştirilen yüzer bariyerlerin kaldırılması kararının ardından Temyiz Mahkemesi bariyerlerin "şimdilik yerinde kalmasına" hükmetti.

ABD 5. Temyiz Mahkemesi, Teksas'ta nehirdeki yüzer bariyerleri gelecek haftaya kadar kaldırmasını gerektiren kararı beklemeye aldı.

ABD Adalet Bakanlığınca, yüzer bariyerlerin kaldırılması davasında, ABD Bölge Hakimi David Ezra, dün ihtiyati tedbir kararı alarak, Teksas yönetimine 15 Eylül'e kadar yüzer bariyerlerin sudan çıkarılıp nehir kıyısına taşınması talimatı vermişti.

Ezra, yüzer bariyerlerin tamamıyla sökülmesi kararını vermekten kaçınarak, söz konusu bariyerlerin, güvenliğe ve komşu ülkelerle ilişkilere tehdit oluşturduğunu vurgulamıştı.

Teksas eyalet yönetimi, karara itiraz edeceklerini duyururken, Vali Greg Abbott, mahkeme kararının, Başkan Joe Biden'ın, Teksas'ın en başından itibaren yapması gerekeni yaptığını kabul etmesini yalnızca geciktireceğini ifade etmişti.

Bariyerlerin kaldırılmasına ilişkin dava, Biden yönetiminin Teksas'ın sınır politikalarına itiraz mahiyetinde ABD Adalet Bakanlığınca açılmıştı.

Sınırdaki şamandıra bariyerine ilişkin tartışmalar

Abbott'un, düzensiz göçmenlerin nehirden geçişlerini engellemek için temmuzda Rio Grande Nehri'ne kurdurduğu yüzer dev şamandıra bariyeri, ülkede tartışmalara neden olmuştu.

ABD Adalet Bakanlığı, nehrin akışına çevresel etkileri, halk sağlığını tehlikeye atması ve insanlık dışı olduğu gerekçesiyle Teksas yönetiminden şamandıra bariyerinin kaldırılmasını talep etmişti.

Vali Abbott da Biden yönetimini, düzensiz göçmenler için yeterince önlem almamakla eleştirerek, Teksas'ın kendi sınırlarını koruma yetkisinin olduğunu savunmuştu.

Bakanlık da göçmenlik politikasını belirleme yetkisinin federal hükümette bulunduğunu vurgulayarak, sınırda Eagle Pass ile Piedras Negras arasında kurulan 305 metre uzunluğundaki dev şamandıra bariyerinin yasa dışı olduğu gerekçesiyle Teksas yönetimini mahkemeye vermişti.

Meksika hükümeti de bariyerin uluslararası sınır anlaşmalarını ihlal ettiği yönünde şikayette bulunmuştu.

Eagle Pass, düzensiz göçmenlerin en fazla yasa dışı giriş yaptığı Teksas sınırındaki geçiş noktalarının başında gelirken 2023'ten bu yana 270 binden fazla düzensiz göçmenin bu bölgeden giriş yaptığı kaydediliyor.