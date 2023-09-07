ABD - Meksika Sınırında Yüzer Bariyerlerin Kaldırılması Talimatı

ABD Bölge Hakimi David Ezra, Teksas Valisi Greg Abbott'un emriyle ABD - Meksika sınırında bulunan Rio Grande Nehri'ne göçmenlerin geçişini engellemek için yerleştirilen yüzer bariyerlerin kaldırılması talimatını verdi. Mahkeme kararıyla Teksas yönetimine 15 Eylül'e kadar bariyerlerin sudan çıkarılıp nehir kıyısına taşınması istendi.

ABD Bölge Hakimi David Ezra, Teksas Valisi Greg Abbott'un emriyle ABD - Meksika sınırında bulunan Rio Grande Nehri'ne göçmenlerin geçişini engellemek için yerleştirilen yüzer bariyerlerin kaldırılması talimatını verdi.

ABD Adalet Bakanlığınca, yüzer bariyerlerin kaldırılması davasında, bölge hakimi Ezra, ihtiyati tedbir kararı alarak, Teksas yönetimine 15 Eylül'e kadar yüzer bariyerlerin sudan çıkarılıp nehir kıyısına taşınması talimatı verdi.

Ezra, kararında yüzer bariyerlerin tamamıyla sökülmesi kararını vermekten kaçınmakla birlikte söz konusu bariyerlerin, güvenliğe ve komşu ülkelerle ilişkilere tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Yüzer bariyerlerin kurulum amacını da sorgulayan Ezra, kurulduğu şekliyle yasa dışı göçü önemli ölçüde azalttığına dair elde "inandırıcı bir kanıt" olmadığını belirtti.

Adalet Bakanlığı Başsavcı Yardımcısı Vanita Gupta da Ezra'nın kararına ilişkin yazılı açıklamasında, "Mahkemenin, yüzer bariyerlerin hukuka aykırı ve diplomatik ilişkilere, kamu güvenliğine, seyrüsefere, Rio Grande Nehri ve çevresindeki federal kurum yetkililerinin faaliyetlerine onarılamaz şekilde zarar verdiğine karar vermesinden memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Bariyerlerin kaldırılmasına ilişkin dava, Biden yönetiminin Teksas'ın sınır politikalarına itiraz mahiyetinde ABD Adalet Bakanlığınca açılmıştı.

Teksas yönetimi karara itiraz edecek

Teksas eyalet yönetimi, karara itiraz edeceklerini duyururken, Vali Greg Abbott, mahkeme kararının, Başkan Joe Biden'ın, Teksas'ın en başından itibaren yapması gerekeni yaptığını kabul etmesini yalnızca geciktireceğini ifade etti.

Sınırdaki şamandıra bariyerine ilişkin tartışmalar

Abbott'un, düzensiz göçmenlerin nehirden geçişlerini engellemek için temmuzda Rio Grande Nehri üzerine kurdurduğu yüzer dev şamandıra bariyeri, ülkede tartışmalara neden olmuştu.

ABD Adalet Bakanlığı, nehrin akışına çevresel etkileri, halk sağlığını tehlikeye atması ve insanlık dışı olduğu gerekçesiyle Teksas yönetiminden şamandıra bariyerinin kaldırılmasını talep etmişti.

Vali Abbott da Biden yönetimini, düzensiz göçmenler için yeterince önlem almamakla eleştirerek, Teksas'ın kendi sınırlarını koruma yetkisinin olduğunu savunmuştu.

Bakanlık da göçmenlik politikasını belirleme yetkisinin federal hükümette bulunduğunu vurgulayarak, sınırda Eagle Pass ile Piedras Negras arasında kurulan 305 metre uzunluğundaki dev şamandıra bariyerinin yasa dışı olduğu gerekçesiyle Teksas yönetimini mahkemeye vermişti.

Meksika hükümeti de bariyerin uluslararası sınır anlaşmalarını ihlal ettiği yönünde şikayette bulunmuştu.

Eagle Pass, düzensiz göçmenlerin en fazla yasa dışı giriş yaptığı Teksas sınırındaki geçiş noktalarının başında gelirken 2023'ten bu yana 270 binden fazla düzensiz göçmenin bu bölgeden giriş yaptığı kaydediliyor.