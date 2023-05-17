ABD Massachusetts Başsavcısı Rollins istifa edecek

ABD Başkanı Joe Biden tarafından atanan Massachusetts eyaleti Başsavcısı Rachael Rollins, işlediği ciddi etik suiistimaller nedeniyle istifa edeceği açıklandı. Adalet Bakanlığı müfettişlerinin geçen yıl başlattığı soruşturma tamamlandı ve 161 sayfalık raporda Rollins'in federal düzenlemeleri, etik sözleşmesini ve yürürlükteki yasayı ihlal ettiği kaydedildi.

ABD'de Başkan Joe Biden tarafından atanan Massachusetts eyaleti Başsavcısı Rachael Rollins'in görevi sırasında işlediği "ciddi etik" suiistimallerden ötürü istifa edeceği belirtildi.

Adalet Bakanlığı müfettişlerinin, Massachusetts Başsavcısı Rollins hakkında geçen yıl başlattığı soruşturma tamamlandı.

161 sayfalık raporda, Rollins'in görev sırasındaki davranışlarının "federal düzenlemeleri, çok sayıda Adalet Bakanlığı politikasını, etik sözleşmesini ve yürürlükteki yasayı ihlal ettiği" kaydedildi.

Raporda, Rollins için "Bakanlığın bir ABD Savcısı şöyle dursun herhangi bir çalışandan beklemesi gereken profesyonellik ve muhakeme standartlarının çok gerisinde kaldığını gördük." ifadesine yer verildi.

Biden tarafından Aralık 2021'de atanan Rollins'in resmi görevini, Demokrat adayların seçim çalışmaları için kullandığına işaret edilen raporda, bununla federal çalışanların bir seçimi etkilemek için resmi ofislerini kullanmalarını engelleyen Hatch Yasas'ının ihlal edildiği vurgulandı.

Raporda, Rollins'in gazetecilere seçimlerdeki rakip adaylar hakkında hassas kalması gereken bilgiler sızdırdığına ve bazı spor müsabakaları için bedava bilet de dahil olmak üzere bazı hediyeler kabul ettiğine de dikkat çekildi.

Cuma günü istifa mektubunu Biden'a sunacak

Rapor üzerine yazılı açıklama yapan avukat Michael Bromwich, Rollins'in cuma günü istifa mektubunu Biden'a sunacağını duyurdu.

Bromwish, Rollins'in istifadan sonra hakkındaki iddialara yönelik sorulara cevap vereceğini kaydetti.

ABD Senatosu Yargı Komitesi Başkanı Dick Durbin de raporda dile getirilen Rollins'in ihlallerinden "derin endişe" duyduğunu belirterek, derhal istifa etmesini desteklediğini bildirdi.

ABD yargısında etik tartışmaları

Kar amacı gütmeyen internet haber sitesi ProPublica'nın, 6 Nisan'da, ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Clarence Thomas'ın Cumhuriyetçi Parti'nin ileri gelen milyarder bağışçısı Dallaslı iş insanı Harlan Crow'un imkanlarını kullanarak bedava lüks tatil ve seyahatlere çıktığını yazması, "adalet sisteminde etik sorunlar" tartışması başlatmıştı.

Haberde, Thomas'ın 20 yıldır Crow'a ait özel uçakla yurt içi ve dışında defalarca seyahat ettiği, lüks yatını kullandığı ve bunların hiçbirini kayıtlara geçirmediği ifade edilmişti.

Kongredeki Demokratlar, Thomas'a tepki gösterip yargıda reform çağrılarını dile getirirken, Senato Yargı Komitesi, Yüksek Mahkeme üyelerini bağlayan etik kurallar oluşturulması gerekliliğiyle ilgili bir oturum düzenlemişti.

Komite, en son 9 Mayıs'ta, haberlere konu olan milyarder iş insanı Harlan Crow ile şirketlerinden, Yargıç Thomas ile girilen para alışverişi ve verilen hediyelerin detaylı listesini talep etmişti.

ABD'de federal yasalar, Yüksek Mahkeme dahil olmak üzere üst düzey yetkililerin mali durumlarını, dış gelirlerini ve eşlerin gelir kaynaklarını detaylandıran yıllık formlar doldurmasını ve her şubenin kendi raporlama standartlarını belirlemesini zorunlu kılıyor.