ABD Mahkemesi, Trump'ın İthalat Tarifelerini Engelledi

ABD Mahkemesi, Trump'ın İthalat Tarifelerini Engelledi
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ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın gümrük vergileri uygulamalarının yasal sınırları aştığına hükmederek bu tarifelerin uygulanmasını durdurdu.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin, Başkan Donald Trump'ın diğer ülkelere getirdiği tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek, bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı aldığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelerden ithal edilen mallara uyguladığı gümrük vergileri konusunda bazı özel şirketler ve eyaletler tarafından hükümet aleyhine açılan davada mahkeme kararını açıkladı. Kararda, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin, ithalatı gümrük vergileri yoluyla düzenleme konusunda Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında Başkan'a tanınan yetkiyi aştığı kaydedildi.

Kararda ayrıca Anayasa'nın ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisini yalnızca Kongre'ye verdiği vurgulanarak, itiraz edilen tarife kararlarının iptal edileceği ve bunların uygulanmasının kalıcı olarak engelleneceği aktarıldı. ABD basınında, Trump yönetimini karara itiraz ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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