ABD Adalet Bakanı Bondi: "Maduro ve eşi, yakında New York'ta yargılanacak"

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında New York'ta iddianame düzenlenerek suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Maduro'nun uyuşturucu ve silah suçlamalarıyla ilgili olarak iddianame hazırlandığını bildirdi.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD ordusu tarafından alıkonulup ülke dışına çıkarılmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Bondi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında New York Güney Bölgesi'nde iddianame düzenlenerek suç duyurusunda bulunuldu. Nicolas Maduro, uyuşturucu terörizmi, kokain ithalatı, makineli tüfek ve yıkıcı cihaz bulundurma ve ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihaz bulundurmakla suçlandı. Yakında Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde Amerikan adaletinin tüm gazabıyla karşı karşıya kalacaklar" ifadelerini kullandı. Bondi, "ABD Adalet Bakanlığı adına Amerikan halkı adına hesap sorma cesaretini gösterdiği için Başkan Trump'a ve bu iki uluslararası uyuşturucu kaçakçısını yakalamak için inanılmaz ve son derece başarılı bir görev yürüten cesur ordumuza çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - WASHINGTON