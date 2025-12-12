Haberler

ABD'den Maduro hükümetiyle bağlantılı 4 isim ve 6 nakliye şirketine yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşinin 3 yeğenine, Maduro ile bağlantılı bir iş adamına ve Venezuela'dan petrol sevkiyatı yapan 6 şirkete yeni yaptırımlar uygulandığını açıkladı. Hazine Bakanı, Maduro rejimini suçlarından sorumlu tutacaklarını belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşinin 3 yeğenine, Maduro ile bağlantılı bir iş adamına ve Venezuela'dan petrol sevkiyatı yapan 6 şirkete yeni yaptırımlar uygulandığını duyurdu.

ABD hükümeti, Venezuela yönetimini yönelik baskısını sürdürüyor. ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşi Cilia Flores'in 3 yeğenine, Maduro ile bağlantılı 1 iş adamına ve Venezuela'nın petrol sektöründe faaliyet gösteren 6 nakliye şirketine yaptırım uyguladığı ifade edildi. Açıklamada, "Aldatıcı, güvenli olmayan nakliye uygulamalarına girişen ve Maduro'nun yozlaşmış uyuşturucu terörist rejimini besleyen mali kaynakları sağlamaya devam eden 6 gemi tespit edildi" ifadeleri kullanıldı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise "Nicolas Maduro ve Venezuela'daki suç ortakları, halkımızı zehirleyen uyuşturucularla ABD'yi dolduruyor. Başkan Trump'ın liderliğinde Hazine Bakanlığı, Maduro rejimi, onun yandaşlarını ve şirketlerini devam eden suçlarından sorumlu tutuyor" dedi.

Maduro'nun eşinin yeğenlerinden Efrain Antonio Campo Flores ve Franqui Francisco Flores de Freitas'ın Venezuela'da faaliyet gösteren uyuşturucu kaçakçıları olduğu, Kasım 2015'te yüzlerce kilogram kokaini ABD'ye getirmeye hazırlanırken yakalandıkları, Kasım 2016'da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarından hüküm giydikleri, ancak Ekim 2022'de eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından affedildikleri hatırlatıldı. İki ismin Venezuela'ya döndüğü ve 2025 itibariyle uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerine devam ettikleri kaydedildi. İkilin, yasa dışı uyuşturucuların veya bunların üretim araçlarının uluslararası düzeyde yayılmasını sağlayan faaliyetlerde bulundukları veya bulunmaya teşebbüs ettikleri gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı vurgulandı.

ABD-Venezuela gerilimi

Trump yönetimi, ülkede çok sayıda ölüme yol açan yasa dışı uyuşturucuların tedarikinde Maduro'nun rol oynadığını savunuyor. Maduro ise yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle herhangi bir bağlantısı olduğunu reddederken, ABD'nin söz konusu adımlarının "kendisini devirme ve Latin Amerika'daki ABD askeri etkisini genişletme" girişimi olduğunu ifade etmişti.

ABD birlikleri, Eylül ayından bu yana Karayipler ve Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle teknelere yönelik en az 21 saldırı düzenleyip 83 kişiyi öldürmüş, bölgeye 11 savaş gemisi ve 15 bin asker yığmıştı. - WASHINGTON

