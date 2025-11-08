Haberler

ABD, Macaristan'ı Rus Enerji Yaptırımlarından Muaf Tuttu

ABD, Macaristan'ı Rus Enerji Yaptırımlarından Muaf Tuttu
Beyaz Saray, Macaristan'ı Rus petrol ve doğal gazı üzerindeki yaptırımlardan bir yıl süreyle muaf tutacağını açıkladı. Macaristan, ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz alım taahhüdünde bulundu.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, ABD'nin Rus petrol ve doğal gazına yönelik yaptırımlardan Macaristan'ı 1 yıl süreyle muaf tutacağını ifade etti.

Beyaz Saray'dan adı açıklanmayan bir yetkili medyaya yaptığı açıklamada, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından ABD yönetiminin, Rus petrol ve doğal gazını kullanan ülkelere uyguladığı yaptırımlardan Macaristan'ı 1 yıl süreyle muaf tutacağını ifade etti. Beyaz Saray yetkilisi, yaptırım muafiyetinin yanı sıra Macaristan'ın yaklaşık 600 milyon dolar değerinde sözleşmelerle ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın alma taahhüdünde bulunduğunu aktardı.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Başkan Trump ile Başbakan Orban arasındaki toplantının önemli bir sonucu: ABD, Macaristan'a petrol ve doğal gaz yaptırımlarından 'tam ve sınırsız' muafiyet tanıdı. Macaristan'ın enerji güvenliğini garanti altına alan bu karardan dolayı minnettarız" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'da Orban-Trump zirvesi

Orban, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ilk ikili görüşmeyi gerçekleştirmek üzere dün Beyaz Saray'a gitmişti. Orban görüşmede, ülkesinin Rus petrolüne olan bağımlılığını vurgulamıştı. Trump da denize kıyısı olmayan ve Rusya'dan gelen petrol ve doğal gaza bağımlı bir ülke olan Macaristan'ın petrol ve gazı diğer bölgelerden almasının çok zor olması nedeniyle muafiyetin değerlendirildiğini söylemişti.

Trump geçtiğimiz ay, Rus petrol şirketleri Lukoil ve Rosneft'e yaptırımlar getirmişti. Bu yaptırımlar, söz konusu şirketlerden petrol satın alan ülkelerdeki kuruluşlara daha fazla yaptırım uygulanmasını da içeriyordu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
