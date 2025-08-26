ABD, Lübnan'ın Hizbullah'ı Silahsızlandırma Planını Açıkladı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Lübnan'ın 31 Ağustos'ta Hizbullah'ı silahsızlandırmaya yönelik bir plan hazırlayacağını duyurdu.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile yaptığı görüşmenin ardından, "Lübnan, 31 Ağustos'ta Hizbullah'ı silahsızlandırmaya ikna etmek için bir plan hazırlayacak" dedi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile görüştü. Özel Temsilci Barrack görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın 31 Ağustos'ta Hizbullah'ı silahsızlandırmaya ikna etmek için bir plan hazırlayacağını söyledi. Lübnan'ın hazırlamakta olduğu planın, Hizbullah'ı silah bırakmaya ikna etmek için mutlaka askeri bir müdahale içermeyeceğini aktaran Thomas Barrack, İsrail'in Lübnan'ın planını aldıktan sonra askeri varlığına yönelik karşı bir teklif sunacağını söyledi. Barrack, "Lübnan ordusu ve hükümeti savaşa gitmekten söz etmiyor. Onlar, Hizbullah'ı bu silahlardan vazgeçirmeye nasıl ikna edeceklerini konuşuyor" ifadelerini kullandı.

Hizbullah lideri Naim Kasım, geçtiğimiz hafta kendilerine karşı adım atılması durumunda Lübnan hükümetini uyarmış, böyle bir durumda Lübnan'da "hayat olmayacağını" vurgulamıştı. - BEYRUT

