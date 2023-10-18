ABD'lilerin çoğu, Afganistan savaşının değmediğini düşünüyor

ABD'de yapılan bir ankete göre, Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki siyasi kamplaşmaya rağmen ABD'lilerin çoğunluğu, ülkelerinin Afganistan savaşına değmediği konusunda hemfikir.

ABD'de yapılan anket, Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki derin siyasi kamplaşmaya rağmen ABD'lilerin, ülkelerinin 22 yıl önce başlattığı Afganistan savaşına "değmediği" hususunda büyük oranda mutabık olduğunu ortaya koydu.

Pearson Enstitüsü ve AP-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezinin yürüttüğü anket çalışması, siyasi eğilimleri farklı olmasına karşın ABD vatandaşlarının, 11 Eylül saldırıları gerekçe gösterilerek Afganistan'da 2001'de başlatılan savaşa "değmediğine" ilişkin ortak kanaate sahip olduğunu gösterdi.

Anket çalışması, ABD ordusunun Afganistan'dan çekilmesi ve Taliban'ın yeniden iktidara gelmesinin üstünden 2 yıl geçmesinin ardından yapıldı.

Ankete katılan ABD vatandaşlarının üçte ikisi, ordunun Afganistan'da yürüttüğü savaşa "değmediğini" belirtirken, bu şekilde düşünen Demokratların oranı yüzde 65, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 63 olarak kaydedildi.

ABD'nin, Afganistan'a ilişkin temel hedeflerinde "başarısız" olduğu kanaati

Anket çalışması, ayrıca, pek çok ABD vatandaşının, ülkesinin, Afganistan'daki temel hedeflerinin birçoğunda "başarılı olamadığı" konusundaki fikir birliğini ortaya koydu.

Ankete göre, Demokratların yüzde 46'sı ve Cumhuriyetçilerin yüzde 44'ü aşırılıkçılardan kaynaklanan tehdidin ortadan kaldırılmasını hala önemli bir hedef olarak görürken, her iki grubun yalnızca dörtte birlik kesimi ordunun Afganistan'da söz konusu hedefi başarıyla gerçekleştirdiği görüşünü paylaştı.

Ankete katılanların yüzde 46'sı, ABD ve müttefiklerinin Afganistan'da "11 Eylül saldırılarının sorumlularının yakalanması ve öldürülmesi" hedefinde "başarılı" olduğunu düşünürken, "başarısız" olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 25 olarak kaydedildi.

Ankete katılan, Nevada eyaletinde yaşayan, 78 yaşındaki Cumhuriyetçi Parti destekçisi Martin Stefen, ülkesinin Afganistan'da yürüttüğü savaş için, "Başından beri kazanılması imkansızdı." yorumunda bulundu.

Stefen, ABD yönetiminin, 10 yıl süren savaşın ardından 1989'da yenilgiyle Afganistan'dan geri çekilen Sovyetler Birliği'nden ders alması gerektiğini ifade etti.

Demokrat Parti destekçisi Justin Campbell de benzer şekilde, "Orada (Afganistan) kalmamıza değdiğini sanmıyorum." dedi.

Pearson Enstitüsünde öğretim görevlisi Maliha Chishti de "ankete katılanların verdiği yanıtların, Amerikalıların hayal kırıklığını ve Afganistan'a müdahale girişimlerinde neyin yanlış gittiğine dair soru sorma ihtiyacını ortaya koyduğunu" söyledi.

Taliban yönetiminin 11 Eylül saldırılarının faili terör örgütü El-Kaide'nin elebaşı Usame Bin Ladin'i barındırdığı gerekçesiyle 2001'de Afganistan'ı işgal eden ABD, Ağustos 2021'de son askerini de çekerek Afganistan'dan ayrılmıştı.