ABD'li Temsilciden İlgili Açıklama: İsrail'e Hata ile Suçlama

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BM Güvenlik Konseyi'nde İran aleyhine konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Dorothy Shea, yanlışlıkla İsrail hükümetini kaos ve terör yaymakla suçladı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Dorothy Shea BM Güvenlik Konseyi'nde İran aleyhine yaptığı açıklama sırasında yanlışlıkla, "İsrail hükümeti bölgede kaos, terör ve acı yaymıştır" ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi'nin İran'ın talebi üzerine acil bir toplantı düzenledi. Toplantıda söz alan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Dorothy Shea, barışın sağlanması için İran'ın nükleer faaliyetlerinin durdurulması gerektiğine ilişkin yaptığı açıklama sırasında yanlışlıkla, "İsrail hükümeti aynı zamanda tüm bölgeye kaos, terör ve acı yaymıştır" dedi.

ABD'li Temsilci, kısa bir duraklamadan sonra sözlerini İran olarak değiştirdi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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