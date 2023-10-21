ABD'li Temsilci Meclisi Üyesi Justin Amash, İsrail'in Gazze'ye saldırısında akrabalarının öldüğünü açıkladı

ABD'nin eski Temsilciler Meclisi üyesi Justin Amash, İsrail'in Gazze'ye saldırısı sırasında akrabalarının da bulunduğunu belirtti. Amash, sosyal medya hesabından aile üyelerinin yaşamını yitirdiğini duyurdu ve tüm İsraillileri ve Filistinlileri korusun dileğinde bulundu.

ABD'nin eski Temsilciler Meclisi üyesi Justin Amash, İsrail'in Gazze'ye saldırısı sırasında kısmen yıkılan Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'nde yaşamını yitirenler arasında akrabalarının da bulunduğunu belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi'nde görev yapan ilk Filistin asıllı Amerikalı olan Justin Amash, X sosyal medya hesabından İsrail-Filistin çatışmasında akrabalarının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Eski Temsilciler Meclisi Üyesi Amash, "Üzülerek, İsrail hava saldırısı sonucunda bir kısmı harabeye dönen Gazze'deki Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne sığınan (Resimdeki Viola ve Yara'nın da aralarında olduğu) birkaç akrabamın öldürüldüğünü doğruladım." ifadesini kullandı.

Yaşamını yitiren iki akrabasının resmini paylaşan Amash, "Ailem büyük ıstırap içinde. Tanrı, Gazze'deki tüm Hıristiyanları ve dini ve mezhebi ne olursa olsun acı çeken tüm İsraillileri ve Filistinlileri korusun." ifadesine yer verdi.

Amash, 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında ülkesini terk etmeye zorlanan Remle kentinden bir Hristiyan Filistinlinin oğlu olduğunu daha önceki konuşmalarında belirtmişti.

İnşa tarihi 425 yılına uzanan Gazze'deki Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne, İsrail'in saldırıları nedeniyle yerlerinden olan yüzlerce Hristiyan ve Müslüman sığınmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in 17 Ekim'de bombaladığı el-Ehli Baptist Hastanesinin yakınlarında bulunan kilisede 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Filistin Devlet Başkanlığına bağlı Kilise İşleri Yüksek Komitesinin Başkanı Remzi Huri, "İsrail'in Gazze'de Tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef alması bir savaş suçudur." demişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 13 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.