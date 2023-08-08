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ABD'li Senatör Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesini küçümsedi

Politika Haberleri

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Tommy Tuberville, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesini küçümseyerek, Kiev'in savaşı kazanamayacağını savundu. Tuberville, Ukrayna'ya yapılacak yardımların anlamsız olduğunu belirtti.

NEW ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Tommy Tuberville, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesini "bir ortaokul takımının bir üniversite takımıyla oynaması" şeklinde nitelendirerek, Kiev'in savaşı kazanamayacağını savundu.

Tuberville, Fox News'e verdiği röportajda, Rusya'ya karşı mücadelesinde Ukrayna'yı fonlamanın anlamsız olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Rusya bunu asla yapmamalıydı." diyen ve Ukrayna'yı desteklediğini belirten Tuberville, "Ancak günün sonunda bu bir ortaokul takımının bir üniversite takımıyla oynaması. Kazanamazlar." ifadesini kullandı.

Tuberville, "İstediğimiz kadar para saçabiliriz ama NATO'yu ve birliklerimizi oraya göndermedikçe -ki benim bu konuda herhangi bir rolüm varsa bunu yapmayacağız- bu konuda hiç şans yok." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Kongresinde bazı Cumhuriyetçiler, Ukrayna'ya gelecekte yapılacak yardımlar konusunda endişelerini ifade ederek, Ukrayna'ya "açık çek politikası" uygulanmaması gerektiğini savunuyor.

Joe Biden yönetimi ise Rusya'ya karşı mücadelesinde Ukrayna'ya "ne kadar sürerse sürsün" destek verileceği mesajını her fırsatta dile getiriyor.

Kaynak: AA / Tuğçenur Akgün - Politika

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