ABD'nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, İsrail'e yardımların, bu ülkenin 'siyasi ve askeri' pozisyonunun değişmesine bağlı olması gerektiğini bildirdi. Sanders, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının durması ve barış müzakerelerinin başlaması için koşulların sağlanması gerektiğini vurguladı.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail'e yardımların siyasi ve askeri pozisyona bağlı olması gerektiğini söyledi

NEW ABD'nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, İsrail'e yardımlarının, bu ülkenin "siyasi ve askeri" pozisyonunun değişmesine bağlı olması gerektiğini bildirdi.

Sanders, konuya ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ifade eden Sanders, "Ancak ( İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetinin Filistin halkına komple savaş açma hakkı yok." dedi.

Sanders, 1,6 milyon insanın yerlerinden edilmesinin, gıda, su, ilaç ve yakıttan mahrum bırakılmasının ve 12 bin kişinin öldürülmesinin hem uluslararası hukukun ihlali hem de "insanlığın ihlali" olduğunu belirterek, bunun durması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin her yıl İsrail'e 3,8 milyar dolar yardım sağladığını, (ABD Başkanı Joe) Biden yönetiminin 14,3 milyar daha yardım talebinde bulunduğunu anımsatan Sanders, "Netanyahu ya da yeni bir İsrail hükümeti, siyasi ve askeri pozisyonda değişiklik olmadan ABD'den İsrail'e tek bir kuruş dahi gönderilmeyeceğini anlamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Sanders, İsrail'e yardım için dayatılması gereken koşulları şu şekilde sıraladı:

"Ayrım gözetmeksizin sivillere yönelik bombardımanın sonlandırılması, insani yardımın bölgeye geçişi için çatışmalara uzun ara verilmesi, Gazze halkının evlerine geri dönme haklarının güvence altına alınması, İsrail'in tekrar Gazze'yi işgal etmesi ya da kuşatmasının engellenmesi, Batı Şeria'da yerleşimcilerin şiddetine son verilmesi ve genişlemenin engellenmesi ile barış müzakerelerinin başlatılması."

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 62'si Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 383 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.