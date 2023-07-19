ABD'li milletvekilleri Suriye'deki captagon üretimi ve kaçakçılığına yaptırım talep etti

ABD'li milletvekilleri French Hill ve Jared Moskowitz, Suriye'de captagon üretimi ve kaçakçılığıyla ilişkili kişi ve ağlara yaptırım uygulanmasını talep etti. Tasarıda, captagonun ulusal güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

NEW ABD'li milletvekilleri French Hill ve Jared Moskowitz, sentetik bir uyuşturucu türü olan captagon üretimi ve kaçakçılığıyla ilişkili Suriye'de yönetimle bağlantısı olduğu öne sürülen kişi ve ağları hedef alacak yaptırımlar uygulanmasını talep etti.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Hill ve Demokrat Moskowitz, Suriye'de captagonun yasa dışı üretimi ve ticaretiyle bağlantılı kişi ve ağlara yaptırım uygulanmasını öneren yasa tasarısını sundu.

Tasarıda, " Suriye'de Beşşar Esed'in yönetimi altındaki topraklarda captagonun yasa dışı üretiminin giderek sofistike hale geldiği, bölgesel ve ulusal güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturduğu" belirtildi.

Suriye hükümetinin, bakanlık düzeyindeki unsurlarının captagon üretimi ve kaçakçılığında Hizbullah gibi grupları kullandığı ileri sürülen tasarıda, "ABD'nin politikası, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed rejimi ve Hizbullah ile bağlantılı narkotik kaçakçılığı ağları da dahil olmak üzere uluslararası suç örgütlerini dağıtmak ve geriletmek için Suriye hükümeti ile bağlantılı bireyleri, kuruluşları ve ağları hedef alma doğrultusundadır." ifadesine yer verildi.

Tasarıda, bu kapsamda captagon üreten, ticaretini yapan kişilere ekonomik ve diplomatik yaptırımlar uygulanması çağrısında bulunuldu.

Hill, tasarıyla ilgili açıklamasında, "Esed, captagon uyuşturucusu ile bölgedeki aileleri perişan eden ve milyarlarca dolarlık yasa dışı fonla İran ve Hizbullah ile terör ortaklığını körükleyen uluslararası bir uyuşturucu baronudur." değerlendirmesinde bulundu.

Moskowitz ise "Esed rejiminin bu tehlikeli uyuşturucunun satışından faydalanmaya başladığından beri yeniden ortaya çıkışına tanık olduk. Yeni yaptırımlar, captagonun yasa dışı satışının ABD'ye ulaşmasını engellemeye yardımcı olmakla kalmayacak, Esed rejimini ve finanse ettikleri terör örgütlerini daha da zayıflatacaktır." ifadesini kullandı.