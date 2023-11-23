ABD'li bir iş insanının, Demokrat kanattan Michigan eyaleti senatör adayı Hill Harper'a adaylıktan çekilerek eyaletin Temsilciler Meclisi seçiminde Filistin asıllı üye Rashida Tlaib'e karşı yarışması için 20 milyon dolar bağışta bulunmayı teklif ettiği bildirildi.

ABD'li iş insanı, Michigan senatör adayı adaylıktan çekilerek Rashida Tlaib'e karşı yarışması için 20 milyon dolar teklif etti

ABD'li bir iş insanının, Demokrat kanattan Michigan eyaleti senatör adayı Hill Harper'a adaylıktan çekilerek eyaletin Temsilciler Meclisi seçiminde Filistin asıllı üye Rashida Tlaib'e karşı yarışması için 20 milyon dolar bağışta bulunmayı teklif ettiği bildirildi.

Politico'nun haberine göre, ismi belirtilmeyen bir kaynak, Michigan'lı bir iş insanının, Demokrat kanattan Michigan eyaleti senatör adayı Harper ile telefonda görüştüğünü aktardı.

Görüşmede, iş insanının, Harper'a, senatör adaylığından çekilerek Temsilciler Meclisi seçiminde, Filistin'deki insani krizi gündeme getiren Kongre Üyesi Tlaib'e karşı yarışması için 20 milyon dolar kampanya bağışı yapmayı teklif ettiği fakat Harper'ın bu teklifi kabul etmediği kaydedildi.

Harper da sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, telefon görüşmesinin gerçekleştiğini doğruladı.

Harper, "özel bir telefon görüşmesinin" ortaya çıkmasını istemediğini belirterek, "Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesinin (AIPAC) en büyük bağışçılarından biri, senatörlük yarışından çekilip Rashida Tlaib'e karşı yarışmam için 20 milyon dolar teklif etti." ifadelerini kullandı.

Teklifi kabul etmediğini bildiren Harper, "Yönetilmeyeceğim, zorbalık edilmeyeceğim ya da satın alınmayacağım." dedi.

Senato ve Temsilciler Meclisi seçimi

ABD'de, Temsilciler Meclisinin tamamının ve 100 sandalyeli Senatodaki sandalyelerin üçte birinin değiştiği Kongre seçimleri iki yılda bir yapılıyor.

Seçimlerde, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyeleri 2 yıllığına göreve gelirken, 100 sandalyeli Senato üyeleri ise 6 yıllığına seçiliyor.

Temsilciler Meclisinde hangi eyaletin ne kadar temsilcisi olacağı, eyaletlerdeki seçim bölgelerinin nüfus yoğunluğuna göre belirlenirken; Senatoda her eyaletin 2 senatörü bulunuyor.