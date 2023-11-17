ABD'li gazeteci İsrail hükümetinin aşırı sağcı bakanlarını eleştirdi

ABD'li gazeteci Jake Tapper, CNN'deki programında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kabinesindeki aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "Irkçı ve Arap (Müslüman) karşıtı" politikalarını eleştirdi.

Tapper programında, "Dünya Gazze'ye odaklanmışken, Netanyahu'nun kurduğu kabinenin kilit üyeleri, Batı Şeria'da ve İsrail'de yangını körüklüyor." ifadesini kullandı.

İsrail basınındaki bir köşe yazarının, kabinedeki iki bakanı "ırkçı, Arap karşıtı gündemlerini ilerletmek için Hamas'ın saldırılarını kullanmakla" suçladığını aktaran Tapper, bu bakanlardan birinin İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich olduğunu belirtti.

Tapper, "Smotrich, nefret dolu, Arap karşıtı bir yobaz. Netanyahu koalisyonundaki aşırı sağcı bir politikacı." dedi ve İsrail basınında, Smotrich'in "Yahudi terörist" ifadesiyle nitelendirildiğine dikkati çekti.

Söz konusu köşe yazısında ülkenin Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e ilişkin, "Ben-Gvir, İsrail'de demokrasiden kalanı tüketmek için, Hamas'ın saldırılarını duyar duymaz 2021'deki Arap-Yahudi isyanlarının ikincisini istedi." ifadelerinin yer aldığını aktaran Tapper, Ben-Gvir'in sosyal medya platformu X'te 7 Ekim'de Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılara katılmakla suçlanan tutukluların kaldığı yüksek güvenlikli bir hapishaneyi ziyaretine dair paylaşımına da değindi.

Ben-Gvir'in 8 tutuklunun "en ağır şartlarda tutulduğuna" işaret ettiği paylaşıma, Hamas'ın elindeki esirlerden birinin akrabasının Ben-Gvir'in bu videosuna "bu tür aşağılayan gönderilerin ailesini tehlikeye attığı" yanıtı verdiğini belirten Tapper, "Bu tür şeyleri düşünmek pek Ben-Gvir'e göre değil." diye konuştu.

Tapper, şöyle devam etti:

"O (Ben-Gvir), açıkça ırkçı, Arap karşıtı ve koalisyon kurmak için Netanyahu'ya katılan aşırı, aşırı, aşırı sağcı partinin üyesi. Ben-Gvir'in korkunç görüşlerinin şaşırtıcı olmadığını bilmeliyiz. 2020'ye kadar Ben-Gvir'in evinde, 1994'teki El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı sırasında ibadet eden 29 Filistinliyi öldüren Yahudi terörist Baruch Goldstein'in portresi bulunuyordu. 2015'te Ben-Gvir, Batı Şeria'daki ünlü 'nefret evliliğine' katılmıştı. Burada, aralarında bir çocuğun da bulunduğu Filistinlilerin öldürülmesi kutlanıyordu. Bu, iğrenç."

Netanyahu bu politikaları destekliyor mu?

Tapper, Ocak 2023'te Netanyahu ile yaptığı röportajda "iki ırkçı aşırılıkçı" kişiye ilişkin soru sorduğunu hatırlatarak, Netanyahu'nun "Onlar koalisyona katıldı. Ben onlara katılmadım ve politikayı ben yönetiyorum. İki elimin de direksiyonda olduğunu biliyorum. İnan bana, iyi bir yön olacak." şeklindeki ifadelerini hatırlattı.

Netanyahu'nun, "İnsanlar iktidarda olmadıklarında birçok şey söyler. Bu kişiler, başa geldiklerinde kendilerine çeki düzen veriyorlar. Burada olan da kesinlikle bu. Bakın, hükümeti ben kontrol ediyorum ve politikalarından, bunların mantıklı olmasından ben sorumluyum." sözlerini de aktaran Tapper, Netanyahu'ya hitaben "Bu iki kabine üyesinin aşırıcılığını destekliyor mu? sorusunu yöneltti.

Tapper, çünkü konunun yalnızca İsrail hükümetinde Ben-Gvir ve Smotrich'in yer alması olmadığını vurgulayarak, "Batı Şeria'da ve İsrail'de bu iki bakanın uyguladığı ve hükümetin Batı dünyasına yansıtmaya çalıştığı imajıyla uyuşmayan bu politikaların, ülke için böylesine kritik bir dönemde ele alınması asıl konu." ifadelerini kullandı.