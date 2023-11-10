ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, akşam yemeği yediği restoranda Filistinli bir kadın tarafından protesto edildi. Protesto anları sosyal medyada paylaşıldı.

ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren Filistinli bir kadın tarafından protesto edildi

ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, akşam yemeği yediği restoranda Filistinli bir kadın tarafından protesto edildi.

"Barış İçin Yahudi Sesi" (JVP) isimli sivil toplum örgütünün ABD'nin Boston şehrindeki birimi, Demokrat Senatör Warren'in Filistinli bir kadın tarafından protesto edildiği anları X sosyal medya platformunda paylaştı.

Kendisini Gazzeli mülteci ve Warren'in "seçmenlerinden biri" olarak tanıtan kadın, Senatör Warren'in akşam yemeği yediği restoranda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ailesinden 68 kişinin öldürüldüğünü söyleyerek, "Ateşkes çağrısında bulunmanız için daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor? Ateşkes çağrısında bulunmanız için ailemden daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor? İnsanlar her gün ofisinizi arayıp ateşkes talep ediyor ve siz ateşkes çağrısı yapmayı reddediyorsunuz." diye tepki gösterdi.

Paylaşılan videoda Warren'in Filistinli kadına "Üzgünüm" demekle yetindiği ve herhangi bir açıklama yapmadığı görülüyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.