ABD'li Demokrat Senatör Dianne Feinstein İçin Devlet Töreni Düzenlendi

ABD Kongresi'nin en yaşlı üyesi olan Dianne Feinstein için California eyaletinde devlet töreni düzenlendi. Törene ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve birçok üst düzey yetkili katıldı. Biden, Feinstein'in uzun yıllar boyunca özgürlük ve şeffaflığın savunucusu olduğunu vurguladı.

NEW Vefat eden ABD'li Demokrat Senatör Dianne Feinstein için Amerikan Senatosu'nda temsil ettiği California eyaletinde devlet töreni düzenlendi.

29 Eylül'de 90 yaşında hayatını kaybeden ABD Kongresi'nin en yaşlı üyesi Feinstein için, ilk kadın belediye başkanı olarak görev yaptığı San Francisco Belediyesinin hizmet binasında düzenlenen törene, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris başta olmak üzere bir çok üst düzey yetkili katıldı.

Törende ABD Başkanı Joe Biden'ın mesajı paylaşıldı. Biden mesajında, Feinstein'in görev yaptığı uzun yıllar boyunca "özgürlük ve şeffaflığın savunucusu" olduğunu ifade etti.

Feinstein'ı California'daki seçmenler ve ülke genelindeki Amerikalılar için savaşan "olağanüstü, nazik ve sadık bir arkadaş" olarak hatırlayacağını belirten Biden, Feinstein'ın, onlarca yıllık siyasi hayatı boyunca "adaleti sağlamak için" mücadele ettiği "başarılı" kariyerine dikkati çekti.

Kamala Harris ise törendeki konuşmasında, "Dianne Feinstein Kaliforniya'nın bir simgesiydi. O bir Amerikalı vatanseverdi. Senato'nun deviydi." ifadelerine yer verdi.

"Dianne saygıyı tavsiye etti ve saygılı oldu." diyen Harris, Feinstein'in retoriğe değil, sonuçlara odaklanan bir siyasetçi olduğunu ve Amerika'daki kadın hakları için büyük çaba ortaya koyduğunu kaydetti.

"Dürüstlüğü onu Senato'da bir elmas gibi parlattı"

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer da Feinstein'ın dürüst bir kadın olduğunu ve bu özelliğin onu Amerikan Kongresi'nde farklı kıldığını anlattı. Schumer, "Dürüstlüğü onu Senato'da bir elmas gibi parlattı." dedi.

Eski Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de uzun yıllar tanıdığı Feinstein için "çok stratejik ve çok güçlü bir kadındı." ifadesini kullandı. Pelosi, Feinstein'in kendini dinleten etkili bir konuşma kabiliyeti olduğunu vurguladı.

Bir gün önce naaşı, yerel siyasetçiler, sivil liderler ve bölge halkı tarafından ziyaret edilen Feinstein için bugün belediye binası hizmet dışı kalırken, güvenlik nedeniyle, civardaki yollar da geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

San Francisco'nun ilk kadın belediye başkanı ve ABD Senatosuna California'dan seçilen ilk iki kadından biri olan Feinstein'ın cenazesi, resmi törenin ardından yalnızca aile üyelerinin katıldığı törenle toprağa verildi.