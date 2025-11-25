ABD'li Bakan Driscoll, Abu Dabi'de Rus yetkililerle bir araya geldi

ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Daniel Driscoll, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması için sunduğu 28 maddelik barış planı taslağına ilişkin başlıkları görüşmek üzere Rus yetkililerle bir araya geldi.

ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasını hedefleyen 28 maddelik barış planı taslağına ilişkin diplomatik trafik devam ediyor. Adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Daniel Driscoll'un dün Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Rus yetkililer ile bir araya geldiğini bildirdi. Açıklamada, Driscoll'un temaslarının bugün de devam edeceği aktarılırken görüşmelere Rus tarafından hangi isimlerin katıldığı belirtilmedi. ABD'li Bakanın bugün ayrıca Ukraynalı bir heyet ile de bir araya geleceği bildirildi. Driscoll'un Abu Dabi'deki temasları, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ABD'li ve Ukraynalı heyetler arasında gerçekleştirilen görüşmenin yanı sıra İsviçre'nin Cenevre kentinde taslak barış planının çeşitli maddelerinin değiştirilmesine yönelik görüşmelerin ardından geldi.

Ukrayna: "Bazı maddeler çıkarıldı"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanlık Danışmanı Oleksandr Bevz taslakta gidilen değişikliklere ilişkin dün yaptığı açıklamada, Cenevre'deki görüşmelerin oldukça yapıcı olduğunu vurgulayarak, "28 maddelik plan, artık herkesin gördüğü ilk haliyle mevcut değil. Bazı maddeler çıkarıldı ve bazıları da değiştirildi. Ukrayna tarafının hiçbir itirazı göz ardı edilmedi" demişti.

Bevz, problemli meselelere ilişkin nihai kararın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından verileceğini ifade etti.

Rusya: "Henüz resmi görüşme yok"

Rusya ise, 28 maddelik ABD planının ilk halinin görüldüğünü fakat henüz plan üzerinde resmi görüşme yapılmadığını açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, planın bu versiyonunun görüldüğünü ancak bu konuda Rus temsilcilerle somut bir müzakere yürütülmediğini açık bir şekilde dile getirdi" demişti.

Planın Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında dün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde de ele alındığını vurgulayan Uşakov, "Başkanımız, incelediğimiz şekliyle bu önerilerin Alaska'daki Rus-Amerikan zirvesindeki görüşmelere uyumlu olduğunu ve esasen nihai bir barışçıl çözüm için temel olarak kullanılabileceğini ifade etti" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya, Avrupa'nın Ukrayna'da barış için sunduğu teklifi "işe yaramaz" olarak nitelendirmişti

Uşakov, daha önce yaptığı açıklamada ABD'nin 28 maddelik Ukrayna'da barış planına ilişkin Avrupalılar tarafından sunulan karşı teklifin "yapıcı olmadığını" ve "Rusya'nın işine yaramadığını" aktarmıştı. ABD planının bazı yönlerinin Rusya'ya daha uygun olduğunu ancak bazı konuların daha ayrıntılı tartışılması gerektiğini belirten Uşakov, "Bu planın tüm maddeleri değil, ancak çoğu bizim için oldukça kabul edilebilir görünüyor" demişti. - ABU DABİ