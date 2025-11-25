Haberler

ABD'li Bakan Driscoll, Abu Dabi'de Rus yetkililerle bir araya geldi

ABD'li Bakan Driscoll, Abu Dabi'de Rus yetkililerle bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Daniel Driscoll, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması için sunduğu 28 maddelik barış planı taslağına ilişkin başlıkları görüşmek üzere Rus yetkililerle bir araya geldi.

ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Daniel Driscoll, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması için sunduğu 28 maddelik barış planı taslağına ilişkin başlıkları görüşmek üzere Rus yetkililerle bir araya geldi.

ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasını hedefleyen 28 maddelik barış planı taslağına ilişkin diplomatik trafik devam ediyor. Adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Daniel Driscoll'un dün Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Rus yetkililer ile bir araya geldiğini bildirdi. Açıklamada, Driscoll'un temaslarının bugün de devam edeceği aktarılırken görüşmelere Rus tarafından hangi isimlerin katıldığı belirtilmedi. ABD'li Bakanın bugün ayrıca Ukraynalı bir heyet ile de bir araya geleceği bildirildi. Driscoll'un Abu Dabi'deki temasları, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ABD'li ve Ukraynalı heyetler arasında gerçekleştirilen görüşmenin yanı sıra İsviçre'nin Cenevre kentinde taslak barış planının çeşitli maddelerinin değiştirilmesine yönelik görüşmelerin ardından geldi.

Ukrayna: "Bazı maddeler çıkarıldı"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanlık Danışmanı Oleksandr Bevz taslakta gidilen değişikliklere ilişkin dün yaptığı açıklamada, Cenevre'deki görüşmelerin oldukça yapıcı olduğunu vurgulayarak, "28 maddelik plan, artık herkesin gördüğü ilk haliyle mevcut değil. Bazı maddeler çıkarıldı ve bazıları da değiştirildi. Ukrayna tarafının hiçbir itirazı göz ardı edilmedi" demişti.

Bevz, problemli meselelere ilişkin nihai kararın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından verileceğini ifade etti.

Rusya: "Henüz resmi görüşme yok"

Rusya ise, 28 maddelik ABD planının ilk halinin görüldüğünü fakat henüz plan üzerinde resmi görüşme yapılmadığını açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, planın bu versiyonunun görüldüğünü ancak bu konuda Rus temsilcilerle somut bir müzakere yürütülmediğini açık bir şekilde dile getirdi" demişti.

Planın Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında dün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde de ele alındığını vurgulayan Uşakov, "Başkanımız, incelediğimiz şekliyle bu önerilerin Alaska'daki Rus-Amerikan zirvesindeki görüşmelere uyumlu olduğunu ve esasen nihai bir barışçıl çözüm için temel olarak kullanılabileceğini ifade etti" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya, Avrupa'nın Ukrayna'da barış için sunduğu teklifi "işe yaramaz" olarak nitelendirmişti

Uşakov, daha önce yaptığı açıklamada ABD'nin 28 maddelik Ukrayna'da barış planına ilişkin Avrupalılar tarafından sunulan karşı teklifin "yapıcı olmadığını" ve "Rusya'nın işine yaramadığını" aktarmıştı. ABD planının bazı yönlerinin Rusya'ya daha uygun olduğunu ancak bazı konuların daha ayrıntılı tartışılması gerektiğini belirten Uşakov, "Bu planın tüm maddeleri değil, ancak çoğu bizim için oldukça kabul edilebilir görünüyor" demişti. - ABU DABİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu! Bir an olsun elini bırakmadı
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.