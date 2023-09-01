ABD, Kuzey Kore'ye Yaptırım Uyguladı

ABD hükümeti Kuzey Kore'nin keşif uydusu fırlatma girişimine misilleme olarak 2 kişi ve 1 kuruluşa yönelik yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD hükümetinden Kuzey Kore'nin 23 Ağustos'taki keşif uydusu fırlatma girişimine misilleme geldi. ABD Hazine Bakanlığı, Pyongyang'ın yasadışı silah programını finanse etmeye yardım eden 2 kişi ve 1 kuruluşa yaptırım kararı alındığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) Rusya vatandaşı Sergey Mikhaylovich Kozlov ve Rusya'da yaşayan Kuzey Kore vatandaşı Jon Jin Yong ile Moskova merkezli Intellekt LLC şirketini yaptırımlar listesine eklediği bildirildi. Jon ve Kozlov'un Pyongyang'a döviz sağlamak üzere Rusya'ya giden Kuzey Koreli işçilerin ülkede istihdamına yardım ettiği belirtilirken, Jon'un ayrıca Kozlov'un sahibi olduğu ya da yönettiği Intellekt LLC ile Kuzey Kore kuruluşu İkinci Doğa Bilimleri Akademisi (SANS) ortaklığındaki Moskova merkezli bir inşaat projesini koordine ettiği kaydedildi. Yaptırımlara konu kişi ve kuruluşların ABD'deki varlıklarının bloke edildiği ve ABD vatandaşlarıyla ticari işlem yapmalarının yasakladığı belirtildi. Açıklamada, sürecin Güney Kore ve Japonya ile koordinasyon içinde yürütüldüğü kaydedildi.

"Yaptırımlar Kuzey'in destek ağını hedef alıyor"

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan sorumlu Hazine Müsteşarı Brian Nelson konuyla ilgili yaptığı açıklamada, son yaptırım kararının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden Kuzey Kore'nin balistik füze ve kitle imha silahı programını destekleyen ağları hedef aldığını söyledi. Nelson, "ABD, Kuzey Kore'nin yasa dışı ve yıkıcı faaliyetleriyle mücadele etmek için Güney Kore ve Japonya ile yakın işbirliğini sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Washington'un son adımının ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'nin Kuzey Kore ve Rusya'nın aktif olarak silah müzakereleri yürüttüğünü açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti.

İkinci deneme de başarısız olmuştu

Kuzey Kore 23 Ağustos'taki ikinci askeri keşif uydusu fırlatma girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını açıklamış, Pyongyang'ın girişimi ABD, Japonya ve Güney Kore'nin tepkisini çekmişti. Üçüncü uydu fırlatma denemesinin Ekim ayında gerçekleştirileceğini duyuran Pyongyang, balistik füze denemelerine hız kesmeden devam etmişti. - WASHINGTON