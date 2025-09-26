ABD, Kuzey Kore ve Myanmar'a Yaptırım Uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik programını finanse etmesine yardımcı olan 2 Kuzey Kore ve 3 Myanmar vatandaşı ile 1 Myanmar şirketine yaptırım uygulama kararı aldı. Son yaptırımların, Kuzey Kore ile Myanmar'daki askeri rejim arasındaki silah ticaretini kolaylaştıran kilit bir ağı hedef aldığı kaydedildi.

Kuzey Kore'nin "nükleer silahlarından asla vazgeçmeyeceğini" açıklamasının ardından Washington yönetimi, Pyongyang rejimine karşı harekete geçti. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden (OFAC) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik programını finanse etmesine yardımcı olan 2 Kuzey Kore ve 3 Myanmar vatandaşı ile 1 Myanmar şirketine yaptırım uygulama kararı alındığı bildirildi. Yaptırım listesine eklenen Kuzey Kore vatandaşlarının Pyongyang yönetiminin başlıca silah ihracatçısı olarak bilinen Kore Madencilik Geliştirme Ticaret Kurumu'nun (KOMID) Pekin merkezli temsilci yardımcısı Kim Yong-ju ile Kuzey Kore'nin askeri istihbarat teşkilatı Genel Keşif Bürosu'nun (RGB) Laos ve Tayland'ta kara para aklama faaliyetleri yürüten temsilcisi Nam Chol-ung olduğu aktarıldı. Ayrıca KOMID aracılığıyla Myanmar ordusuna silah tedarik eden "Royal Shune Lei Company Ltd." adlı Myanmar şirketi ile şirketin CEO'su Tin Myo Aung, çalışanları Kyaw Thu Myo Myint ve Aung Ko Ko Oo'nun da yaptırım listesine eklendiği bildirildi. Myanmar ordusunun 1 Şubat 2021'de darbe yaparak birçok sivilin ölümüne neden olduğu hatırlatılan açıklamada, son yaptırımların Kuzey Kore ile Myanmar'daki askeri rejim arasındaki silah ticaretini kolaylaştıran kilit bir ağı hedef aldığı kaydedildi. Yaptırımlar kapsamında, söz konusu kuruluş ve kişilerin varlıklarının dondurulduğu ve ticaret kısıtlamalarının uygulandığı belirtildi.

"ABD ve müttefikleri için doğrudan tehdit"

ABD Hazine Bakanlığı'nın Terörizm ve Finansal İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı John K. Hurley konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Pyongyang rejiminin nükleer silah ve balistik füze programlarının ABD ve müttefikleri için "doğrudan tehdit" oluşturduğunu belirterek, "Hazine Bakanlığı olarak, bu programların sürdürülmesine imkan tanıyan finansal ağları zayıflatmaya devam edeceğiz" dedi.

Kuzey Kore nükleer silah resti çekmişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yaptığı son açıklamada, ABD'ye şartlı müzakere sinyali vererek "ABD, içi boş nükleer silahsızlanma takıntısını bir kenara bırakır ve mevcut gerçekleri kabul ederek Kuzey Kore ile barış içinde yaşamak isterse ABD ile masaya oturmamamız için hiçbir neden kalmaz" ifadelerini kullanmıştı. ABD ve müttefiklerinden gelen "nükleer silahsızlanma" çağrılarına sert tepki gösteren Kim, "100 yıl boyunca çağrıda bulunsalar dahi nükleer silahlara sahip olduğumuz gerçeği asla değişmeyecek. Nükleer silahlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" demişti. - WASHINGTON