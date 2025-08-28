ABD, Kuzey Kore'nin Yasa Dışı Silah Programını Finanse Eden Kişi ve Kuruluşları Yaptırım Listesine Ekledi

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'nin yurt dışına bilişim teknolojileri (IT) çalışanları göndererek yasa dışı silah programını finanse etmesine yardımcı olan 2 kişi ve 2 kuruluşun yaptırımlar listesine eklendiğini açıkladı.

ABD, Kuzey Kore'nin silah finansmanını önlemek için adımlarını arttı. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore yönetiminin yurt dışına bilişim teknolojileri (IT) çalışanları göndererek yasa dışı silah programını finanse etmesine yardımcı olduğu belirlenen 2 kişi ve 2 kuruluşun yaptırımlar listesine eklendiği bildirildi. Yaptırım listesine eklenen kişilerin Kuzey Kore vatandaşı Kim Ung-sun ve Rusya vatandaşı Vitaliy Sergeyevich Andreyev, yaptırım uygulanan kuruluşların ise Kuzey Kore merkezli "Korea Sinjin Trading Corp" ve Çin merkezli "Shenyang Geumpungri Network Technology Co" olduğu aktarıldı. Söz konusu kişi ve kuruluşların Kuzey Koreli IT çalışanlarının yurt dışında görevlendirilmesi ve elde edilen yasa dışı gelirlerin ABD doları üzerinden nakite çevrilmesine yardımcı olduğu kaydedildi.

"Kuzey Kore, ABD şirketlerini hedef alıyor"

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Finansal İstihbarat Müsteşarı John K. Hurley konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Pyongyang yönetiminin yasa dışı yollarla silah programını finanse etmeyi sürdürdüğünü belirterek, "Kuzey Kore rejimi, veri hırsızlığı yapan ve fidye taleplerinde bulunan yurt dışındaki IT çalışanlarını kullanarak ve dolandırıcılık yaparak Amerikan şirketlerini hedef almaya devam ediyor" dedi. Hurley, Donald Trump yönetiminin ABD'lileri Kuzey Kore'nin tehlikeli planlarından korumaya ve suçlulardan hesap sormaya kararlı olduğunu vurguladı.

ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Koreli IT çalışanlarına karşı uyardı

ABD, Japonya ve Güney Kore dışişleri bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada ise Kuzey Koreli IT çalışanlarının oluşturduğu tehdide karşı birlikte hareket edildiği belirtildi. Açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden Kuzey Kore, yasa dışı kitle imha silahı ve balistik füze programlarını finanse etmek için IT çalışanlarını dünyanın dört bir yanına göndermeye devam etmektedir" denildi. ABD, Japonya ve Güney Kore'nin Kuzey Koreli IT çalışanlarının kötü niyetli faaliyetlerinden ciddi endişe duyduğu vurgulanan açıklamada, "Kuzey Koreli IT çalışanları, kendilerini yabancı gibi göstermek için sahte kimlikler ve ülke isimleri kullanmak da dahil çeşitli tekniklere başvurmakta, bu süreçte yapay zeka araçlarından faydalanmakta ve yabancı aracılarla iş birliği yapmaktadır" hatırlatmasında bulunuldu.

"Kuzey Kore'nin yasa dışı gelir elde etme çabalarına karşı koymaya kararlıyız"

Kuzey Koreli IT çalışanlarının gelişen teknolojiden yararlanarak dünya genelinde giderek artan sayıda müşteri ile serbest çalışma sözleşmeleri imzaladığı belirtilen açıklamada, "Kuzey Koreli IT çalışanlarının, özellikle blok zinciri (blockchain) sektöründe kötü niyetli siber faaliyetlere dahil olma ihtimali oldukça yüksektir" uyarısı yapıldı. Kuzey Koreli IT çalışanlarını işe almanın ciddi riskler doğurduğu vurgulanarak, "ABD, Japonya ve Güney Kore, 3'lü koordinasyonu geliştirme ve kamu-özel sektör iş birliğini derinleştirme yoluyla Kuzey Kore'nin kötü niyetli siber faaliyetlerine ve yasa dışı gelir elde etme çabalarına karşı koymaya kararlı olduğunu bir kez daha yinelemektedir" denildi. - WASHINGTON