ABD, Kuzey Kore'nin ICBM denemesi iddialarına karşı caydırıcılık konusunda iletişimini sürdürecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze denemesi (ICBM) yapacağı iddialarına ilişkin, bölgedeki ülkelerle caydırıcılık konusunda iletişimlerini sürdüreceklerini açıkladı. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, düzenlediği günlük basın toplantısında ABD, Güney Kore ve Japonya liderleri arasında bugün düzenlenecek zirveyi ve Kuzey Kore'nin eylemlerini değerlendirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze denemesi (ICBM) yapacağı iddialarına ilişkin, bölgedeki ülkelerle caydırıcılık konusunda iletişimlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, düzenlediği günlük basın toplantısında ABD, Güney Kore ve Japonya liderleri arasında bugün düzenlenecek zirveyi ve Kuzey Kore'nin eylemlerini değerlendirdi.

Kuzey Kore'nin söz konusu zirveye misilleme olarak ICBM denemesi yapacağı iddialarının sorulması üzerine Ryder, Kuzey Kore'nin yapabilecekleri ya da yapamayacaklarına ilişkin bir istihbarat hakkında yorum yapmayacağını söyledi.

Ryder, "Potansiyel saldırılara karşı caydırıcı olabilmek için, Güney Koreli ve Japon ortaklarımızın yanı sıra bölgedeki diğer ülke ve ortaklarımızla iletişimimizi hızlandırmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Daha önce ABD'nin Kuzey Kore'ye hiçbir ön şart olmadan diplomatik temas teklifinde bulunduğu anımsatan Ryder, "Bunu Kuzey Kore tercih etmedi." dedi.

Söz konusu zirvenin Çin'e bir mesaj olup olmadığına ilişkin soruya ise Ryder, "Bu zirvenin tüm dünya ve bölgeye ilişkilerimizin ne kadar önemli olduğuna dair bir mesaj olduğuna inanıyorum." yanıtını verdi.

ABD, Güney Kore ve Japonya liderleri bugün ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Camp David'de bir araya gelecek.