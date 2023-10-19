ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinde Kevin McCarthy'den boşalan meclis başkanlığı seçiminin ikinci oylamasında da seçilemeyen Cumhuriyetçilerin adayı Jim Jordan'a oy vermeyen kendi partisinden üyeler, 'ölüm tehdidi' aldıklarını ileri sürdü.

ABD Kongresi Üyeleri, Meclis Başkanlığı Seçimi Sonrası Ölüm Tehdidi Aldıklarını İddia Etti

ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinde Kevin McCarthy'den boşalan meclis başkanlığı seçiminin ikinci oylamasında da seçilemeyen Cumhuriyetçilerin adayı Jim Jordan'a oy vermeyen kendi partisinden üyeler, "ölüm tehdidi" aldıklarını ileri sürdü.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyelerinden Mariannette Miller-Meeks yayımladığı basın bildirisinde, ikinci Turda Jordan'a oy vermediği için "ölüm tehditleri ve tehdit içerikli çağrılar" aldığını belirtti.

MinnPost'un haberine göre, Miller-Meeks'in yanı sıra tehdit mesajları alan Cumhuriyetçi üyeler arasında yer alan Minnesota temsilcisi Pete Stauber, Florida temsilcisi John Rutherford ve Nebraska temsilcisi Don Bacon gibi isimler, rahatsızlıklarını parti yetkililerine iletti.

Öte yandan Jordan, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda, "Hiçbir Amerikalı, inançları için bir başkasını suçlamamalıdır." ifadesini kullandı.

Jordan, çalışma arkadaşlarına yönelik tehditleri kınadığını belirterek, "Bir araya gelmemiz kaçınılmaz. Artık durdurun bu tiksindirici tavrı." paylaşımını yaptı.

Cumhuriyetçilerin adayı Jordan, partisinin, 433 üyeli Temsilciler Meclisi'nde 221 koltuğa sahip olmasına karşın, yeni meclis başkanı seçmek için yapılan ikinci oylamada, 199 oy alarak yeterli çoğunluğa ulaşamamıştı.

Halihazırda Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçilerden ilk turda 20 üye, ikinci turda ise 22 üye, partilerinin adayı Jordan'a oy vermemişti.

Diğer yandan, 212 sandalyeye sahip Demokrat üyelerin tamamı Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries'e oy vermişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı seçilebilmesi için adaylardan birinin 217 oya ulaşması gerekiyor.

Temsilciler Meclisi'nde başkan seçimi "krizi"

ABD'de ocak ayında Temsilciler Meclisi üyeleri ülke tarihinde son 100 yılda benzeri görülmemiş bir şekilde ilk kez 4 gün boyunca meclis başkanını seçmek için 15 kez oylamaya gitmişti.

Temsilciler Meclisinde çoğunlukta olan Cumhuriyetçilerin son anda uzlaşmasıyla McCarthy 15 tur oylamanın ardından ancak Temsilciler Meclisi Başkanı seçilmişti.

???????Kevin McCarthy, Cumhuriyetçiler arasındaki desteğinin azalmasının ardından 3 Ekim'de Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada görevinden düşürülerek "ABD tarihinde kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğundan edilen ilk meclis başkanı" olmuştu.

Bazı Cumhuriyetçi üyeler, McCarthy'nin, bütçe görüşmeleri kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ve Demokratlarla Ukrayna'ya yardımlar konusunda gizli bir anlaşma yaptığını iddia etmişti.

Yeni başkan seçilene kadar Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevini Cumhuriyetçi Temsilci Patrick McHenry devralmıştı.