ABD Kongresi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlerin fotoğrafları sergilendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ABD Kongre Binası'nda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı yıkımın boyutunu gösteren fotoğrafların yer aldığı "Asrın Afeti Fotoğraf Sergisi" açtı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin ABD'nin başkenti Washington'da panel ve görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Washington'da "Afet Diplomasisi: Dirençli bir dünya için uluslararası dayanışmayı yeniden kurgulamak" başlıklı panel düzenlendi. Panele TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeleri Prof. Dr. Çağrı Erhan ve Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney ve Newsweek köşe yazarı Tom O'Connor konuşmacı olarak katıldı.

"6 Şubat depremleri, dünyada aynı anda 7 farklı fay parçasının 9 saat arayla kırıldığı tek örnek"

Panel öncesinde İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir'in moderatörlüğündeki heyet, Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi. Konya Milletvekili Altunyaldız, "ABD'de düzenleyeceğimiz bu program çerçevesinde doğal afetlerin sebep olduğu kaos ortamında uluslararası işbirliği ve dayanışmayla insani diplomasinin önemine dikkat çekmek istedik. Afetler gibi küresel sorunlara yine aynı ölçekte, küresel ölçekte iş birlikleriyle ancak cevap verebileceğimizi göstermek istiyoruz" dedi.

Altunyaldız, " Türkiye'nin en çok kara propagandaya maruz bırakıldığı 1915 olaylarıyla ilgili olarak da anlamlı zamanlama içerisinde Türkiye'nin haklı tezlerini uluslararası camiaya anlatmak için de farklı programlar düzenlendiğini ifade etmek isterim" dedi.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar ise, "Ciddi bir yıkım var arkadaşlar. Yani bu depremler hiçbir hatayı affetmemiş durumda. Yılların biriktirdiği hiçbir hata affedilmedi bu depremlerde. Dolayısıyla baktığınızda gerçekten ortada çok büyük bir yıkımın olduğunu görüyorsunuz. Şu ana kadar bu yıkılan binaların 56 bin civarında, enkaz kaldırma işleri tamamlandı. Günde 26 bin kamyonla bölgeden enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bu önemli" ifadelerini kullandı.

Tatar, 6 Şubat depremlerinin dünyada aynı anda 7 farklı fay parçasının 9 saat arayla kırıldığı tek örnek olduğunu belirterek depremleri "asrın değil, asırların felaketi" olarak nitelendirdi. Afetin etkilediği alanın büyüklüğüne de dikkati çeken Tatar, başta arama kurtarma olmak üzere depremin etkileri ile mücadele konusunda gösterilen çabaya vurgu yaptı.

Panelde "uluslararası dayanışma" vurgusu yapıldı

Moderatörlüğünü SETA Washington Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat'ın yaptığı panelde, deprem felaketinin uluslararası iş birliğinin önemini ortaya koyduğu ve doğal afetlerin uluslararası güvenlik noktasında dayanışmayı gerekli kıldığı vurgulandı. Altunyaldız konuşmasında, depremin maliyetinin 104 milyar dolar civarında olduğunun tahmin edildiğini belirterek bunun hiçbir ülkenin tek başına altından kalkabileceği bir yük olmadığını belirtti. Altunyaldız uluslararası toplumun, arama kurtarma başta olmak üzere geniş çerçeveli insani yardım faaliyetlerle Türkiye'ye destek verdiğini ifade etti.

Panelde değerlendirmelerde bulunan Tatar ise 6 Şubat depremlerine yol açan fay hatlarının büyüklüğüne ve uzunluğuna işaret ederek gelecekte yine yakın bölgelerde birden çok ülkeyi etkileyecek depremlerin olabileceğini ve bunun için bölge ülkelerinin ortak bir dayanışma mekanizması kurması gerektiğini söyledi. Bu mekanizmanın ilk ayağının bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun iletişim kanallarını güçlendirmesi olduğunu belirten Tatar, "Türkiye ve komşu ülkelerindeki fay hatları ciddi bir risk teşkil ediyor. Doğal afetlere karşı direnç inşa etmek için sınır ötesi iş birliği şarttır. Bu hedefe ulaşmak için etkili iletişim kanalları, bilgi ve deneyim paylaşımı, ortak eğitim ve kapasite inşası atılacak önemli adımlardır. Bölgedeki ülkeler birlikte çalışmalı ve afet yönetimine yönelik koordineli bir yaklaşım geliştirmek için birlikte çalışmalı" diye konuştu.

Prof. Dr. Güney de konuşmasında afetlerin ulusal sınırları tanımadığını ve ülkelerin iş birliği yapmasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti. İklim değişikliği, sel, yangın, deprem gibi "yumuşak güvenlik sorunları" olarak tanımlanan tehditlerin artık birçok devletin güvenlik belgelerinde öncelikli yer aldığının altını çizen Güney, 6 Şubat depremlerinden sonra uluslararası toplumun Türkiye'ye muazzam bir destek verdiğini ve bunun da Türkiye'nin son yıllarda izlediği insani diplomasi politikasının bir sonucu olduğunu dile getirdi. Ülkelerin bu türden büyük afetlerin üstesinden tek başlarına gelmesinin mümkün olmadığı kanaatinin norm haline geldiğini anlatan Güney, depremin ardından Türkiye ile Yunanistan ve Türkiye ile Mısır arasında yaşanan yakınlaşmaya işaret etti. Güney, iki ülkenin bakanlarının Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak bu süreçte açılan fırsat penceresini iyi değerlendirmek gerektiğini vurguladı.

ABD Kongresi'nde "asrın afetinin" fotoğrafları sergilendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depreme ilişkin çalışmaları çerçevesinde ABD Kongre Binası'nda depremlerin yol açtığı yıkımının boyutunu gösteren fotoğrafların yer aldığı "Asrın Afeti Fotoğraf Sergisi" açtı. Serginin açılışına; Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeleri Prof. Dr. Çağrı Erhan ve Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney ve İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir de katıldı. - WASHINGTON