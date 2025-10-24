Haberler

ABD, Kolombiya Devlet Başkanı Petro'ya Uyuşturucu Ticaretinden Yaptırım Uyguladı

Güncelleme:
ABD Hazine Bakanlığı, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun uyuşturucu ticaretindeki rolü nedeniyle yaptırım uygulama kararı aldı. Petro'nun yönetiminde kokain üretiminin arttığı belirtilirken, uygulanan yaptırımlar arasında Petro'nun ailesi ve İçişleri Bakanı da yer alıyor.

ABD Hazine Bakanlığı, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun, küresel yasa dışı uyuşturucu ticaretinde rol oynadığı ve uyuşturucu kaçakçılarına çeşitli ayrıcalıklar sağladığı gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'ya yaptırım uygulama kararı aldı. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlık, Devlet Başkanı Gustavo Petro'ya küresel yasa dışı uyuşturucu ticaretinde oynadığı rol nedeniyle yaptırım uygulayacaktır. Başkan Petro'nun yönetimi altında Kolombiya'da kokain üretimi rekor seviyelere ulaştı. Petro, narko-terörist organizasyonlara çeşitli ayrıcalıklar sağladı. Başkan Trump'ın liderliğinde, Kolombiya'nın ülkemize uyuşturucu sokmasına ve Amerikan halkını zehirlemesine izin vermeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Devlet Başkanı Petro'nun yanı sıra eşi Veronica del Socorro Alcocer Garcia ve oğlu Nicolas Fernando Petro Burgos ile Kolombiya İçişleri Bakanı Armando Alberto Benedetti'nin de yaptırımların hedefinde olduğu belirtildi.

Bakan Bessent: "Petro uyuşturucu kartellerinin güçlenmesine izin verdi"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Petro uyuşturucu kartellerinin güçlenmesine izin verdi ve bunun önüne geçmeyi reddetti. Bugün Başkan Trump ülkemizi korumak ve sınırlarımız içine uyuşturucu sokulmasına asla hoşgörü göstermeyeceğimizi net bir şekilde ortaya koymak için kararlı adımlar atıyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Kolombiya'yı ülkeye uygulanan gümrük vergilerini yükseltmekle tehdit etmiş ve Çarşamba günü de Kolombiya'ya sağlanan bütün ödeneklerin sonlandırıldığını açıklamıştı. - WASHINGTON

Haberler.com
