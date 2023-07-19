ABD, Kırgızistan'a Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle baskı yapmayı planlıyor

ABD'nin, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik getirilen yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Kırgızistan'a baskı için ekonomik önlemler almayı planladığı öne sürüldü. Kırgızistan'ın Rusya'ya gizlice Avrupa ve Asya'dan yasaklanmış teknoloji sağladığı iddia edildi.

NEW ABD'nin, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik getirilen yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Kırgızistan'a baskı için ekonomik önlemler almayı planladığı öne sürüldü.

Washington Post (WP) gazetesinin ABD'li resmi kaynaklara dayanarak yazdığı habere göre, Kırgızistan'ın Rusya'ya gizlice Avrupa ve Asya'dan yasaklanmış teknoloji sağladığı iddia edildi.

Rusya'nın, Ukrayna savaşı nedeniyle Batı ülkelerince getirilen yaptırımları aynı ülkelerle ticari ilişkileri sürdüren Kırgızistan üzerinden delmeye uğraştığı, buna Çin'den askeri amaçlarla kullanılmak üzere yüz binlerce dolarlık dron satın alınmaya çalışılması örnek olarak gösterildi.

Kırgızistan'da bazı şirketlerin, zirai amaçla Çin'den satın aldığı çok sayıda dronun Rusya'da savunma sanayi ile çalışan şirketlere satmaya çalıştığı savunuldu.

Gelişmelerden bilgisi olan iki ABD'li yetkiliye göre, ABD'li ve Avrupalı diplomatların, Kırgızistan'a aylarca süren sonuçsuz ziyaretlerinden sonra Biden yönetiminin, Rusya'ya ticareti durdurması amacıyla baskı yapmak için Kırgızistan'a gelecek haftalarda yeni ekonomik önlemler almaya hazırlandığı ifade edildi.

Halka açık kaynaklarda, 2022'de Kırgızistan'ın Rusya'ya yönelik ticaretinde yüzde 250 artış olduğuna işaret edilerek, bunlar arasında Çin ve Güney Kore başta olmak üzere Asya ve Avrupalı ülkelerden alınan bazı hassas elektronik malzemelerin de bulunduğuna vurgu yapıldı.

"Rusya, ana ticaret ortaklarımızdan biridir"

Washington'daki Kırgızistan Büyükelçiliğinden, iddialarla ilgili WP'ye yapılan açıklamada, ülke liderlerinin uluslararası düzenlemelere bağlı kalmaya, kaçak mal ve diğer yasa dışı ticarete karşı sert önlemler almaya kararlı oldukları kaydedildi.

Açıklamada, Moskova ile ticaretteki artış kısmen, ülke sınırları boyunca mal akışını izlemek için elektronik sistemlerdeki gelişmelere bağlanırken, iddialarla ilgili "gerçek ekonomik bağlam"ın da dikkate alınması istendi.

Kırgızistan ve Rusya'nın, Avrasya Ekonomik Birliği'nin üyeleri olduğu vurgulanarak, "Bir milyondan fazla vatandaşımız Rusya'da çalışıyor ve genel olarak Rusya, ana ticaret ortaklarımızdan biridir." ifadesi kullanıldı.