ABD, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı - Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinin yeniden açıldığını duyurdu.

ABD, Ukrayna Büyükelçiliğini Rusya'nın saldırıları öncesi Ukrayna'nın başkenti Kiev'den Polonya sınırında bulunan Lviv kentine taşımıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliğinin yeniden Kiev'e taşındığını duyurdu. Blinken, "Bugün, Kiev'deki ABD Büyükelçiliği'ndeki operasyonlara resmen yeniden başlıyoruz. Ukrayna halkı, güvenlik yardımımızla Rusya'nın akıl almaz işgaline karşı vatanını korudu ve bunun sonucunda ABD bayrağı bir kez daha Büyükelçilikte dalgalanıyor. Ülkelerini Kremlin'in acımasız saldırganlığına karşı savunan Ukrayna hükümeti ve halkının yanında gururla duruyor ve desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

Kiev'e dönen büyükelçilik personelinin güvenliğini için ek önlemler alındığını ifade eden Blinken, güvenlik önlemlerinin ve protokollerin geliştirildiğini vurgulayarak, "Önümüzdeki zorluklarla yüzleşmeye kararlıyız. Savaş kızışıyor. Rus güçleri her gün Ukrayna topraklarına ölüm ve yıkım getiriyor. Milyonlarca Ukraynalı evlerini terk ediyor ve sevdiklerini kaybetmenin yasını tutuyor. Ukrayna halkına ve hükümetine olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz ve misyonumuzu Kiev'deki ABD Büyükelçiliği'nden yerine getirmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika