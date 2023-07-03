ABD, KDC'de Çocuk İşçiliğiyle İlgili Ürünleri Yasaklamayı Hedefliyor

ABD Temsilciler Meclisi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çocuk işçilerin çalıştırıldığı minerallerin bulunduğu ithal ürünleri yasaklamak için bir yasa tasarısı sunuldu. Tasarı, çocuk işçiliğiyle mücadele etmeyi ve yabancı aktörlere yaptırımlar uygulamayı amaçlıyor.

ABD Temsilciler Meclisinde, çıkarılmasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) çocuk işçilerin çalıştırıldığı minerallerin bulunduğu ithal ürünleri yasaklamak için bir önlem almak adına yasa tasarısı sunuldu.

Yasa tasarısının sponsoru Cumhuriyetçi New Jersey Vekili Chris Smith, ülkede kobalt madenciliği yapılabilmesi için çocukların sömürüldüğünü ve zorla çalıştırıldığını belirtti.

Smith'in ofisinden yasa tasarısının sunulmasının ardından yapılan açıklamada, "Çin Komünist Partisi, kaçak işçi ve çocuk işçileri kullanarak, ekonomisinin ve küresel gündeminin çıkarları için Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin geniş kobalt kaynaklarını kullanıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yasa tasarısının, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tamamen veya kısmen çocuk işçi veya zorla çalıştırma yoluyla çıkarılan, üretilen, eritilen veya işlenen metal veya mineral ticari malların ithal edilmesini yasaklayacağı" kaydedildi.

Tasarı kapsamında, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongo'da çocuk işçiliğini kolaylaştıran yabancı aktörlere yaptırımlar uygulaması gerekecek.

Uluslararası Af Örgütü, 2016'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde birçok madencilik hissesine sahip Çinli firmaları, kobalt madenciliğinde çocuk işçi çalıştırmakla ve çok uluslu teknoloji şirketlerini bu yöndeki insan hakları sorununu ele almamakla suçlamıştı.