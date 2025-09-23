ABD, Japonya ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Nükleer Silahsızlanma Çağrısı

ABD, Japonya ve Güney Kore dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, " Kuzey Kore'nin BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda nükleer silahlardan arındırılması yönündeki kararlılığın sürdüğü" vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle bulundukları ABD'nin New York kentinde üçlü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında yayınlanan ortak açıklamada, ABD'nin Japonya ve Güney Kore'nin savunmasına yönelik nükleer gücü de kapsayan sarsılmaz güvenlik taahhüdünü yinelediği belirtilerek, "Bakanlar, düzenli olarak icra edilen ortak Özgürlük Sınırı (Freedom Edge) tatbikatı da dahil güvenlik işbirliğini geliştirme ve savunma yetenekleri ile caydırıcılığı güçlendirme konusunda mutabık kaldı" ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlar sürecek

Tarafların " Kuzey Kore'nin BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda nükleer silahlardan arındırılması yönündeki kararlıklarını sürdüğü" vurgulanan açıklamada, "Bakanlar, Kuzey Kore'nin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal girişimlerine diğer ülkelerle iş birliği içinde kararlılıkla karşılık verilmesi ve Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların güçlendirilerek sürdürülmesi gerektiğini vurguladı" denildi. ABD, Japonya ve Güney Kore'nin Rusya ile Kuzey Kore arasındaki askeri iş birliğinden "derin endişe duyduğu" vurgulanan açıklamada, Rusya ve Kuzey Kore'ye BMGK kararlarına uyma çağrısı yapıldı.

Bakanlar isim vermeden Çin'i eleştirdi

Açıklamada, isim vermeden Çin'in denizlerdeki hak iddiaları eleştirilerek, "Güney Çin Denizi'ndeki hukuka aykırı hak iddialarına ve bu iddiaları hayata geçirme girişimlerine kesin bir şekilde karşı çıkan bakanlar, Hint-Pasifik bölgesinde, özellikle de Güney Çin Denizi'ndeki statükoyu değiştirmeye yönelik tehlikeli ve istikrarı bozucu girişimlere karşı olduklarını vurguladılar" ifadelerine yer verildi. Tarafların ayrıca "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunmasının" önemini yinelediği aktarıldı. Bakanların, her seviyede üçlü toplantıları sürdürme konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Kuzey Kore ABD'ye şartlı müzakere sinyali vermişti

Kuzey Kore ABD Başkanı Donald Trump'ı hala iyi olarak hatırladığını belirterek, "ABD, içi boş nükleer lideri Kim Jong-Un, yaptığı son açıklamada silahsızlanma takıntısını bir kenara bırakır ve mevcut gerçekleri kabul ederek Kuzey Kore ile barış içinde yaşamak isterse, ABD ile masaya oturmamamız için hiçbir neden kalmaz" demişti.

ABD ve müttefiklerinden gelen "nükleer silahsızlanma" çağrılarına sert tepki gösteren Kim, "100 yıl boyunca çağrıda bulunsalar dahi, nükleer silahlara sahip olduğumuz gerçeği asla değişmeyecek. Nükleer silahlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" değerlendirmesini yapmıştı. Kim, nükleer silah programı nedeniyle uygulanan yaptırımları umursamadıklarını vurgulamıştı. - TOKYO