ABD, istihbarat balonu nedeniyle 6 Çinli şirketi kara listeye aldı

ABD Ticaret Bakanlığı, ABD semalarında görülen ve 4 Şubat'ta düşürülen istihbarat balonu nedeniyle Çin yönetiminin balon programını desteklediği gerekçesiyle 6 Çinli şirketi kara listeye ekledi.

ABD-Çin arasındaki "istihbarat balonu" krizi büyüyor. Washington yönetimi, ABD hava sahasında tespit edilen ve 4 Şubat'ta düşürülen istihbarat balonunun ardından Pekin yönetiminin balon programını desteklediği gerekçesiyle 6 Çinli şirketi kara listesine aldı. ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "6 şirketin Çin hükümetinin askeri modernizasyon çabalarını, özellikle Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) tarafından istihbarat ve keşif için kullanılan hava gemileri, balonlar ve ilgili malzemeler de dahil olmak üzere havacılık programlarıyla ilgili çalışmalarını desteklediği" ifade edildi. Altı şirketin Pekin Nanjiang Havacılık ve Uzay Teknolojisi, Çin Elektronik Teknoloji Grubu Şirketi 48. Araştırma Enstitüsü, Dongguan Lingkong Uzaktan Algılama Teknolojisi, Eagles Men Havacılık Bilim ve Teknoloji Grubu, Guangzhou Tian-Hai-Xiang Havacılık Teknolojisi ve Shanxi Eagles Men Havacılık Bilim ve Teknoloji Grubu olduğu belirtildi. Altı şirketin ABD teknolojilerine erişiminin kesileceği aktarıldı.

Ne olmuştu?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçtiğimiz hafta Çin'e ait yüksek irtifalı istihbarat balonunun ABD üzerinde olduğunu, balonun takip edildiğini açıklamıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise balonun Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğu, meteorolojik araştırma için kullanıldığı belirtilerek, "Çin'e ait hava aracı batıya esen rüzgarlar ve kontrol imkanının kısıtlı olması nedeniyle güzergahın dışına çıktı" ifadelerine yer verilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da balon krizi nedeniyle Çin'e yapacağı ziyareti ertelemişti. Washington-Pekin hattında yeni bir krize yol açan balon, 4 Şubat'ta ABD ordusu tarafından Atlantik Okyanusu üzerinde düşürülmüştü. - WASHINGTON