ABD'den İsrail ve Suudi Arabistan'a 15 milyar dolarlık askeri teçhizat satışı

ABD Savunma Bakanlığı, İsrail ve Suudi Arabistan'a toplam yaklaşık 15 milyar dolarlık askeri teçhizat satışını onayladığını açıkladı. Bakanlık, İsrail ile yapılan yaklaşık 6,5 milyar dolar değerindeki satış kapsamında 30 adet Apache tipi taarruz helikopteri ile çeşitli askeri araçların yer aldığını bildirdi. Suudi Arabistan'a yaklaşık 9 milyar dolar değerinde 730 adet Patriot hava savunma sistemi füzesi ve ilgili teçhizatın onaylandığı belirtildi.

ABD'nin Orta Doğu bölgesindeki askeri faaliyetleri devam ederken ve İsrail, Gazze Şeridi'ndeki ateşkese rağmen Filistinli sivilleri hedef almayı sürdürürken ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail ve Suudi Arabistan'a yeni askeri teçhizat satışlarına onay verildiğini açıkladı. Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e 6,5 milyar dolar değerinde satış anlaşması için yeşil ışık yakarak, 30 Apache tipi taarruz helikopteri ve 3 bin 250 hafif taktik araç teslimatını onayladı. Açıklamaya göre, İsrail envanterindeki Namer zırhlı personel taşıyıcı araçlar için sağlanacak 740 milyon dolarlık lojistik destek çalışmaları da söz konusu satış anlaşmasına dahil edildi.

Suudi Arabistan'a 730 adet patriot füzesi teslim edilecek

Pentagon ayrıca ayrı bir açıklamada, Suudi Arabistan'a 730 adet Patriot hava savunma sistemi füzesi ve ilgili teçhizatın satışı için de onay verildiğini duyurdu. Açıklamada, "Körfez Bölgesi'nde siyasi istikrar ve ekonomik ilerlemenin itici gücü olan önemli bir NATO dışı müttefikin güvenliği artırılarak, ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedefleri desteklenmektedir" denildi.

Açıklamada aynı zamanda, söz konusu gelişmiş kabiliyetin Suudi Arabistan'ın yanı ABD ve bölgedeki müttefiklerinin kara kuvvetlerini koruyacağı ve Suudi Arabistan'ın bölgedeki entegre hava ve füze savunma sistemine katkısını önemli ölçüde artıracağı ifade edildi. - WASHINGTON