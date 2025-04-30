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ABD, İran ve Çin'e Yaptırım Uyguladı

ABD, İran ve Çin'e Yaptırım Uyguladı
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ABD, İran Devrim Muhafızları Ordusu için balistik füze yakıtı bileşenleri tedarik eden bir ağdaki rolleri nedeniyle İran ve Çin merkezli 6 kurum ile 6 kişiye yaptırım uyguladı. Bu karar, İran'ın balistik füze programını kısıtlamaya yönelik baskının bir parçası olarak açıklandı.

ABD, İran Devrim Muhafızları Ordusu adına balistik füze yakıtı bileşenleri tedarik eden bir ağdaki rolleri nedeniyle İran ve Çin merkezli 6 kurum ve 6 kişiye yaptırım uyguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu adına balistik füze yakıtı bileşenleri tedarik eden bir ağdaki rolleri nedeniyle İran ve Çin merkezli 6 kurum ve 6 kişiye yaptırım uygulandığı kaydedildi. Açıklamada, Çin'den İran'a sodyum perklorat ve dioktil sebasat tedarikini kolaylaştıran bu ağı hedef alan kararın ABD'nin İran'ın balistik füze programını kısıtlamaya ve İran Devrim Muhafızlarının faaliyetlerini engellemeye yönelik baskının bir parçası olduğu kaydedildi. Ayrıca ABD'nin balistik füzeler için kullanılan itici yakıt bileşenlerinin tedariki de dahil olmak üzere İran'ın balistik füze programını ilerletmeye çalışanlara karşılık vermeye devam edeceği aktarıldı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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